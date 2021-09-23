Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Eylül 2021)

Merkez bankası faiz kararları haftasında ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz kararının ardından, bugün de faiz kararları gündemi oluşturacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararının yanı sıra İsviçre, Norveç, Filipinler, Tayvan, İngiltere ve Güney Afrika'dan faiz kararları gelecek. Günün ilk faiz kararının açıklandığı Brezilya'da, Merkez Bankası (COPOM) beklendiği gibi 100 baz puanlık faiz artışına gitti.

Saat 14.00'te açıklanacak olan TCMB faz kararına ilişkin piyasa anketlerinde katılımcıların neredeyse tamamına yakını faizlerde bir değişiklik yapılmayacağını düşünürken birkaç analistten 100 baz puan indirim beklentisi ön plana çıkıyor. TCMB, bu yılın Mart ayında faizi 200 baz puan artırarak yüzde 19,00'a çıkardıktan sonra son 5 toplantısında faize dokunmadı.

Dün akşam gelen Fed faiz kararında, federal fonlama faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutuldu. FOMC açıklamasına kararın oy birliği ile alındığı da belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklama, varlık alımlarında bir azaltım için kapının aralandığına işaret etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin varlık alımlarında azaltım için kapıyı aralayan kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, varlık alımlarında azaltıma başlama kararının gelecek toplantıda alınabileceğini söyledi. FOMC toplantısında 9 Fed yöneticisi 2022 yılında faiz artırımı öngörürken; Haziran toplantısında bu sayı 7 idi. 2023 yılında faiz artırımı öngören üye sayısı ise 17. Bu rakam Haziran toplantısında 13 olmuştu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Fed'İn faiz kararı öncesinde 8,63'ler seviyesindeki dolar/TL, Fed'in varlık alımlarını bir sonraki toplantıda başlatabileceği haberleriyle güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 8,66 düzeyine çıkmıştı. Dolar/TL, bu sabah da 8,66-8,67 düzeyinden; euro/TL ise 10,16'lardan işlem görüyor.

Asya borsaları, ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un vadesi gelen yurtiçi tahvilinin kupon ödemesini yapacağını açıklamasından destek bularak yükseldi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükselerek Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksindeki yüzde 0,64 artışı destekledi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,74, Avustralya borsası yüzde 1,04 yükselirken üç günlük tatilin ardından açılan Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,6 düştü.

Altın fiyatları, Fed'in varlık alım hızını gelecek yıldan itibaren azaltabileceği ve faiz artışına beklentilerden erken gidebileceği açıklamalarının ardından doların güçlenmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.764 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, yakıt talebinin artmasıyla ve ABD'nin Meksika körfezini vuran iki kasırganın ardından üretimin düşerek ham petrol stoklarının gerilemesiyle kazanımlarını artırarak yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.2 artışla 76,36 dolara yükseldi.

Evergrande krizinde son gelişmeler... Zor durumdaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un ikinci büyük ortağı olan Chinese Estates Holdings şu ana kadar 32 milyon dolar tutarında Evergrande hissesi sattığını ve elindeki tüm hisseleri satmayı planladığını bildirdi.Evergrande Group'un başkanı, dün gece Şirket'in yöneticileri ile yaptığı toplantıda, söz verilen konutların teslimatlarının ve varlık yönetim ürünlerinin itfalarının sağlanmasını istedi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre Federal Açık Piyasa Komitesi, gecelik ters repordda karşı taraf limitini 80 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkardı. Karar bugünden geçerli olacak.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM), faiz oranını beklendiği gibi 100 baz puan artırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'den kurumlar vergisinde dibe doğru yarışı sona erdirecek olan global vergi anlaşmasını kabul etmesini istedi.

Fitch Ratings, Çin için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 8,1'e indirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden’ın İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Fransız Büyükelçisi’nin gelecek hafta ABD’ye döneceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan’ın İran’ın nükleer silaha sahip olmasını önlemeye yönelik çabaları desteklediğini belirtti.

GÜNÜN AJANDASI

Ggünün en önemli gündem maddesi olan TCMB faiz kararı, saat 14.00'te gelecek.

TCMB tarafından Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklanacak (14.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Öğlen saatlerinde İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı ekranlara düşecek. Son 12 toplantısında faizi yüzde 0,10 seviyesinde tutan BoE'nin, bu toplantısında da faize dokunması beklenmiyor. Aynı şekilde 875 milyar sterlin seviyesinde bulunan tahvil varlık alım programının da aynı kalacağı tahmin ediliyor (14.00).

Yurt dışında gün boyu Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD için gelecek öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de işsizlik başvuruları, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (15.30), Conferance Board Öncü Göstergeler Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed İmalat Endeksi (18.00) verileri bulunuyor.

Japonya Tokyo Borsası 'Sonbahar Ekinoksu' nedeniyle kapalı bulunuyor.