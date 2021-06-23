Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Haziran 2021)

Yurt içinde TCMB Finansal Hizmetler Güven Endeksi dışında takip edilecek önemli bir verinin olmadığı hafta ortasında yurt dışından PMI verileri, ABD cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Dolar: Dün 6 günlük yükseliş serisini sonlandıran dolar/TL, salı günü 8,80 sınırına dayandıktan sonra dün 8,65'in altına kadar çekilmişti. Küresel piyasalarda ABD dolarının güç kaybetmesiyle gerileyen dolar/TL, bu sabah ise sınırlı yükselişle 8,65'in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de 10,32-10,33 bandında değerleniyor.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyonu takibe aldığı ancak faiz artırımı için acele etmeyeceği açıklamalarının yatırımcılara güven vermesiyle destek bulurken dalgalı seyreden tahvil piyasaları da duruldu. Nasdaq endeksi dün rekor yüksek seviyede kapanırken teknoloji hisselerinin özellikle Asya'da alıcılı olması Tayvan borsasını yüzde 1 yükselmesini sağladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Altın fiyatları, Powell'ın sadece enflasyon endişelerine dayanarak faiz oranlarında artışa gidilmeyeceğini vurgulamasının ardından hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artarak 1.780 dolarda işlem görüypr.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşmesinin ardından yükseldi. Stok verisi Avrupa ve Kuzey Amerika'da artan hava ve kara yolu kullanımıyla birlikte arz ve talepteki dengenin bozulmaya yaklaştığı beklentisini kuvvetlendirdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 73,18 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün bir araya geldiği Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka yöneticilerine, swap anlaşması yapılması için dört ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü söylediğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre Kavcıoğlu, iki ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Reuters, haberini adlarını açıklamadığı toplantıya katılan iki banka yöneticisine dayandırdı.

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'in büyük teknoloji platformlarının yol açtıkları kişisel bilgilerin güvenliği, innovasyonun artırılması ve diğer problemlerle başa çıkmak için adımlara ihtiyaç olduğuna inandığını bildirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ekonomiye sağladığı olağanüstü desteği azaltmaya başlayacak bir pozisyona bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında ulaşabileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde tek veri TCMB tarafından açıklanacak olan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (14.30) olacak.

Yurt dışında öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksleri(PMI) verileri takip edilecek. Avustralya (02.00), Japonya (03.30), Fransa (10.15), Almanya (10.30), Euro Bölgesi (11.00), İngiltere (11.30) ve ABD (16.45) öncü PMI verileri sırayla ekranlara düşecek.

ABD'de cari işlemler dengesi (15.30), yeni konut satışları (17.00) ve DoE petrol stokları (17.30) verileri bulunuyor.