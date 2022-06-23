Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Haziran 2022)

Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı açıklanacak. Son 5 toplantısında faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutan TCMB'nin yine faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Anketlere katılan ekonomistlerin neredeyse tamamına yakını faizin değiştirilmeyeceğini öngörüyor.

Yurt dışında ise öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın en önemli gelişmesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz kurları yatay görünümünü koruyor. Dolar/TL, hafta boyu olduğu gibi 17,30-17,35 aralığında kalırken euro/TL'de de son 3 işlem gününde görülen sınırlı artışlar sonrası 18,20'lerden 18,35'lere ulaşıldı.

Asya borsaları, küresel resesyon endişeleri ve Fed'den agresif faiz artırımı beklentilerinin zayıflattığı risk iştahıyla dalgalı seyir izlerken emtia fiyatları da geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi günün erken saatlerinde elde ettiği kazanımlarını geri verirken Japonya'nın Nikkei endeksi de yatay seyretti. ABD Hazine tahvil getirileri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün Senato bankacılık komitesine yaptığı konuşmada "kesinlikle ihtimallerden biri" olduğunu, ancak merkez bankasının resesyon yaratmaya çalışmadığını söylemesinin ardından geriledi.

Petrol fiyatlarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ABD ham petrolü yüzde 3 düşüşle 103 dolara; brent petrol de yüzde 3'e yakın kayıpla 109 doların altını gördükten sonra düşüşlerin bir kısmını geri aldı. Spot altnın ons fiyatı ise 1.830 doların üzerinde değerleniyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud’un görüşmesi sonrası her iki ülkenin dışişleri bakanlarının imzasının olduğu ortak bir bildiri yayımlandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere, öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Asgari ücret ile ilgili farklı seçenekler var, birisine karar verilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynadı ve oynamaya devam ediyor” dedi.

İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarının Ukrayna’daki savaştan sonra arttığını söyleyerek, benzinin galonundan alınan 18 centlik federal verginin 3 ay boyunca askıya alınması için Kongre’ye çağrıda bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu durdurmak için bir resesyonu tetiklemeye çalışmadıklarını, ancak bir ekonomik daralma riski ortaya çıksa da fiyatları kontrol altına almaya tamamen bağlı olduklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayı verilerini açıklayacak (10.00).

Haftanın en önemli gündemi olan TCMB faiz kararı açıklanacak. (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere için öncü PMI verileri ard arda erkanlara düşecek (10.15, 10.30, 11.00, 11.30).

Faiz artırımına ilk başlayan majör merkez bankalarından olan Norveç Merkez Bankası(Norges), yeni kararını duyuracak (11.00).

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Konseyi toplantısına katılacak.

ABD'de her perşembe olduğu gibi işsizlik başvuruları ile ilk çeyrek döneme ilişkin cari denge verileri ekranlara düşecek (15.30).

ABD'den gelecek diğer veriler, öncü PMI, doğal gaz stokları, Kansas Fed imalat endeksi ve DoE petrol stokları olacak (16.45, 17.30, 18.00).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yarıyıl sunumunu yapacak. Powell'ın bir gün önce Senato'da yaptığı sunumu yinelemesi bekleniyor (17.00).