Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Kasım 2021)

Yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ayın son ihalelerine çıkacak. Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bir önceki ihalelerde 2 yıllık ortalama faiz yüzde 18,93, 7 yıllık dönemsel ortalama faiz yüzde 9,67 olarak gerçekleşmişti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün 11,20'ler civarında seyrederken Cumhuraşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kurlar konusunda yaptığı açıklamalarla birlikte yükselen dolar/TL, 11,47 ile rekor tazelemişti. Dolar/TL bu sabah 11,40'ın hemen üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 12,83-12,84 civarında.

Asya borsaları, Joe Biden'ın Jerome Powell'ı ikinci dönemde de Fed Başkanı olarak görevlendirmesinin ardından Wall Street'teki düşüşlere paralel olarak geriledi. Biden'ın seçimi piyasaların Fed'in varlık alımlarını azaltmaya öngörülenden daha erken başlayacağı beklentilerini de kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,49 geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Çin'in CSI300 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı, yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemez, tam tersine kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar." dedi.

Amerika Maliye Bakanlığı, ABD ve Türkiye’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)/G-20 Kapsayıcı Çerçevesi tarafından kabul edilen, mevcut dijital hizmetler vergisinden yeni çok taraflı çözüme geçişe ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed başkanlığı için yeniden Jerome Powell'ı aday gösterme kararı aldı. Biden, ismi Fed başkanlığı için geçen Lael Brainard'ı da Fed başkan yardımcılığı için aday gösterecek. Jerome Powell ve Lael Brainard önceliklerinin enflasyon ile mücadele olduğunu söylediler.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Jerome Powell'ın ikinci dönem için Fed başkanlığına aday gösterilmesinin uzun vadede enflasyonun kalıcı hale gelmemesini sağlamada önemli bir rol oynayacağını savundu.

ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri Milius, Tayvan Boğazı'ndan transit geçişini gerçekleştirdi. Milius destroyerinin bu geçişi, ABD ordusunun rutin faaliyetlerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

İngiltere hükümeti, G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Toplantısı’nın 10-12 Aralık tarihleri arasında Liverpool kentinde gerçekleşeceğini açıkladı.

IMF, Ukrayna ile yapmış olduğu 5 milyar dolar büyüklüğündeki kredi anlaşmasını 6 ay için uzattı ve Ukrayna'ya 699 milyon dolarlık yeni kredi diliminin verilmesini onayladı.

İsrail ve Ürdün, ABD ve BAE arabuluculuğunda sınır ötesi su ve güneş enerjisi ticareti için mutabakat zaptı imzaladılar.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, motorlu kara taşıtları verilerini (10.00), TCMB, Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporunu yayımlayacak (14.30).

TBMM Genel Kurulunda 5. Yargı Paketi görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Japonya Tokyo Borsası 'Çalışanlara Şükran Günü' nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek final GSYH rakamlarıyla güne başlayacak. Öncü verilerle ekonomide dönemsel yüzde 1,8, yıllık yüzde 2,5 artış yaşanmıştı (10.00).

Fransa, Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'den sırayla gelecek Öncü PMI verileri, günün beklenen önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ABD'den PMI dışında Richmond Fed İmalat Endeksi (18.00) ile 2 ve 7 yıllık tahvil ihaleleri de takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin bir konuşma yapacak.