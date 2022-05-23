Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Mayıs 2022)

Yeni haftaya yurt içinde yoğun bir veri gündemiyle başlanacak. Kapasite kullanım oranı, hizmet güven endeksi, yabancı ziyaretçi sayıları, konut fiyatları ve beklenti anketi analistler tarafından yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Hazine ayrıca 3'er yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını da doğrudan satacak.

Yurt dışında ise daha sakin bir veri akışı bulunuyor. Günün en önemli verisi Ifo endeksleri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında yükseliş trendi sürerken geçen hafta 16 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, 15,87'den tamamlamıştı. Haftanın ilk gününde dolar/TL 15,90'ın üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,87-16,88 civarında işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Finlandiya ve İsveç liderleri ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Fransa Başbakanı Elisabet Borne’ın yeni hükümet üyeleri listesini Elysee Sarayı’na sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron’un listeyi onayladığı açıklandı.

Rusya, Ruble ile ödemeyi reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya gaz tedarikini durdurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesinin 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

Güney Kore merkezli Hyundai, ABD ile teknolojideki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2025 yılına kadar ABD’ye 5 milyar dolar yatırım kararı alındığını açıkladı.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.

Rusya Maliye Bakanlığı 2026 vadeli tahvilin ABD doları, 2036 vadeli tahvilin euro cinsinden kupon ödemelerini gerçekleştirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), kısa vadeli dış borç stoku, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi rakamlarını duyuracak. Kapasite kullanım oranı en son yüzde 77,8 seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Aynı saatte Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri, ilk çeyrek işgücü girdi endeksleri ve Mart ayı tarımsal girdi fiyatlarını açıklayacak.

TCMB "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesinde oluşmuştu (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısı verilerini yayımlayacak (11.00).

TCMB, konut fiyat endeksi rakamlarını duyuracak. Konut fiyatları en son aylık yüzde 13,5, yıllık yüzde 96,4 artış göstermişti (14.30).

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik çekinceleri, Ukrayna-Rusya savaşında, iç ve dış güvenlik konuları ele alınacak. Ekonomi başlığında ise emekliler ve kamu çalışanların özlük haklarına ilişkin olası düzenleme, fahiş kira artışları ve enflasyon öne çıkıyor (15.00).

Asya piyasaları sakin bir veri akışıyla haftaya başlayacak. İlk saatlerde Singapur'dan gelecek enflasyon rakamları dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor (08.00).

Öğle saatlerine doğru Tayvan'dan sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik oranı, ardından da Hong Kong enflasyon rakamları izlenecek (11.00, 11.30).

Almanya'da iş dünyasının görünümünü gösteren Ifo endeksleri açıklanacak. En son Ifo iş ortamı endeksi 91,8, cari durum endeksi 97,2, beklenti endeksi ise 86,7 seviyesine inmişti (11.00).

Euro Bölgesi maliye bakanları mali kurallar reformu ve bankacılık birliği için bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlenecek toplantılarında bir konuşma yapacak.

ABD'de günün tek verisi Chicago Fed ulusal aktivite endeksi olacak (15.30).

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Atlanta Rotary etkinliğinde ekonomik görünüm üzerine sohbete katılacak (19.00).

ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'yu ziyaret edecek ve mevkidaşı Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile ikili bir görüşme yapacak.