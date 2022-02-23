Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23Şubat 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin bulunmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya GfK tüketici güveni, Euro Bölgesi final enflasyon rakamları ile Almanya ve ABD tahvil ihaleleri izlenecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki krize yönelik gelişmeler ve yansımaları da piyasaların radarında yer alacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerin tanımasıyla başlayan gerginliğin savaşa dönüşme ihtimali küresel piyasaları derinden etkiliyor. Hisse senetlerinde yaşanan satış baskısı döviz piyasalarında da panik yaratıyor. Bu baskıdan nasibi alana dolar/TL, dün 13,90'ın üzerine kadar çıkmıştı. Kur bu sabah ise 13,70'in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,55'ten değerleniyor.

Asya borsaları, Rus askeri birliklerin Ukrayna yakınındaki hareketleri ve Batılı devletlerinin ilk dilimini açıkladığı yaptırımların ardından gerilimin savaşla sonuçlanmayacağı beklentileriyle yatay seyrederken güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep hafifledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin değişim göstermeyerek 1.898 doları gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 99,50 dolara kadar yükselmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 düşerek 96,71 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya’nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıdıkları için Minsk anlaşmalarının ortadan kalktığını belirterek, bölgedeki istikrarın çözümünde tek yolun Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya’ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak (11.00).

Singapur'da Ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları açıklanacak. Bir önceki ay yıllık tüketici fiyatları 4,0, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,1 artış göstermişti (08.00).

Avrupa'da ilk veri Almanya GfK tüketici güven endeksi olacak. Mart ayına ilişkin öncü gösterge olan verinin Şubat ayı rakamı -6,7 olarak açıklanmıştı. Anaistler endeksin -6,4 seviyesine yükselmesini bekliyorar (10.00).

Euro Bölgesi'nde Ocak ayına ilişkin final enflasyon rakamları gelecek. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,1 artış göstermişti (13.00).

ABD'de her hafta olduğu gibi MBA mortgage verileri yayımlanacak (15.00).

ABD'de 5 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bir önceki 5 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 1,533 seviyesinde açıklanmıştı (21.00).

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu, Ukrayna için toplanacak.