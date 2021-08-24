Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Ağustos 2021)

Yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeks verisi, yurt dışında Almanya büyüme ile ABD yeni konut satışları ve Richmond Fed İmalat Endeksi rakamları izlenecek. Petrol fiyatlarında 7 günlük kaybın ardından dün yüzde 4'le yukarı dönen fiyatlar, bugün de yüzde yüzde 1'in üzerinde artıda.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya 8,46-8,47 bandında sakin başlayan dolar/TL, dün yurt içi piyasaların kapanışına doğru ABD Doları Endeksi'nin 93'ün altına inmesinin de etkisiyle 8,42'lere kadar çekildi. Kur bu sabah ise yatay bir seyirle 8,42-8,43 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL'de de benzer grafikler görülürke kur, bu sabah saatlerin 9,90'ın hemen üzerinde işlem görüyor.

Asya borsaları Wall Street'i i takip ederek yükselirken, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına izin verilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağına yönelik endişelerin azalması yatırımcıları rahatlattı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti. Avustralya borsaları yüzde 0.2 yükselirken Tayvan borsaları yüzde 0.7 artıda.

Üst üste 7 gündür geriledikten sonra yukarı dönen petrol fiyatları, iki gündür yükselişte. ABD'de Pfizer'ın koronavirüs aşısına onay çıkmasının ardından ülkedeki aşılama oranlarının artacağı ve petrol talebinin de bunu takip edeceği beklentisiyle yükselen petrol fiyatları geçen haftanın kapanışında 65 doların altını görmüştü. Brent petrol dünkü yüzde yüzde 4'lük yükselişinin ardından bugün de yüzde 1 yükselişle 69 doların üzerine tırmandı.

Altın fiyatları koronavirüsün Delta varyantının vaka sayılarının yükselmesine neden olmasıyla Fed'in tahvil alımlarını azaltacağı beklentisini azalırken psikolojik eşik olan 1,800 dolar seviyesinin üzerinde seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1.4 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.2 gerileyerek 1,801.65 dolar seviyesinden işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Biden'ın sosyal programlara harcamaların artırılmasını öngören planını yasalaştırılması yönünde ilerlenmesi için bugün yapılacak oylamayı erteledi.

ABD'nin sermaye piyasaları gözetim, denetim kurumu SEC, yatırımcıların risklere ilişkin farkındalıklarını artırmak üzere New York'ta halka açılacak Çin şirketleri için yeni bildirim zorunlulukları yayınlamaya başladı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, Pekin yönetimini Güney Çin Denizi'nde "zorlama" ve "sindirme" çabalarını devam ettirmekle suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına “tam onay” vermesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Aşı olmanın zamanı geldi. "Bugün, özel sektördeki daha fazla şirketi, aşı gerekliliklerini artırmaya ve milyonlarca kişiye ulaşmaya çağırıyorum." dedi.

Bitcoin'i resme para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele, ülkenin 7 Eylül'de kripto para hizmeti verecek 200 atm ile yüz yüze hizmet verecek 50 kiosk'u devreye alacağını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası tarafından Finansal Hizmetler Güven Endeks açıklanacak (14.30). Endeks Temmuz ayında 164,2 seviyesinde açıklanmıştı.

Avrupa piyasalarında Almanya'nın kesinleşmiş GSYH rakamları açıklanacak (09.00). Almanya'da öncü verilerle GSYH dönemsel yüzde 1,5, yıllık yüzde 9,2 artış göstermişti.

Macaristan Merkez Bankası(MNB) faiz kararı da Avrupa piyasalarında günün takip edilecek gündem maddelerinden biri olacak. MNB'nin son iki toplantısında 30'ar baz puan yaptığı artırımı bu toplantıda da sürdürerek faizi yüzde 1,50'ye çıkarabileceği belirtiliyor.

İngiltere 5, Almanya 7 yıllık tahvil ihalelerine çıkacak.

ABD'de yeni konut satışları, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor. Yeni konut satışlarında yüzde 3,0'e varan bir artış olabileceği tahmin ediliyor.