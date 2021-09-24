Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Eylül 2021)

Kritik merkez bankası kararlarının açıklandığı haftanın son işlem gününde, yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları, yurt dışında ise Almanya Ifo verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

TCMB'nin beklenmedik 100 baz puanlık faiz indirimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,80'in üzeine çıkan dolar/TL, dünü 8,76'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 8,76-8,77 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL ise dün 10,33'ü görmüş, 10,31'den günü noktalamıştı. Euro/TL için de bu sabah saatlerinde işlemler 10,30'un hemen altında gerçekleşiyor.

Asya borsaları, Fed toplantısı sonrası ABD'deki artan risk iştahının Wall Street'in kazanımlarını ve ABD Hazine tahvil getirilerini artırmasına rağmen ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande şirketinin piyasalarda oluşturduğu belirsizlikle yönsüz seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 düşerken, haftalık olarak yüzde 0,68 geriledi. Avustralya hisseleri yüzde 0,41 geriledi. Hong Kong gösterge endeksiyse çoğunlukla yatay seviyede işlem gördü.

Evergrande krizinde son gelişmeler: Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken yatırımcıların korktuğu temerrüte düşme ihtimali artıyor. Tahvil sahiplerine ödeme yapıldığına dair bir sinyal vermeyen şirket böylece ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.

Altın fiyatları, Çinli Evergrande'nin borçlarına olası temerrüdüyle ilgili kaygılarla yatırımcıların bir kısmının güvenli liman yatırım araçlarına yönelmeleriyle ve doların düşmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 1.752 dolara tırmandı.

Petrol fiyatları, Çin'in devlet ham petrol stoklarından ilk resmi satışını yapmasıyla anlık bir düşüş yaşadı. Daha sonra ise ABD'deki güçlü kasırgaların ardından petrol üretiminde yaşanan aksamaların küresel arz yönlü kaygıları devam ettirmesiyle petrol fiyatları üst üste dördüncü günde de yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 77,4 dolara çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD'de otomotiv, teknoloji şirketleri ile çip üreticileri Beyaz Saray'da Biden yönetiminden yetkililer ile bir araya geldiler ve global çip tedarik sıkıntılarını ile aldılar.

ABD Senatosu borçlanma tavanını erteleyen düzenlemeyi Pazartesi günü oylayacak.

İngiltere'de tüketicilerin ekonomiye güveni, yüksek enflasyonun ve hükümet desteğinin sona ereceğine yönelik endişelerin etkisi ile Eylül ayında son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB tarafından Eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları açıklanacak (10.00). Kapasite kullanım oranı bir önceki ay 77,1, Reel Kesim Güven Endeksi 113,9 seviyesinde açıklanmıştı.

TÜİK, Eylül ayına ilişkin Sektörel Güven Endekslerini yayımlayacak (10.00). Hizmet Sektörü Güveni Ağustos ayında yüzde 1,2 artışla 116,1 puana çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağustos ayı için yabancı ziyaretçi sayılarını açıklayacak (11.00).

Avrupa'da en önemli veri Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi endeksi olacak. Endeks bir önceki ay 99,4 seviyesinde bulunuyordu (11.00). Analistler Endeksin bu ay 98,5 puana gerilediğini düşünüyorlar.

ABD'de yeni konut satışları (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayılarından (20.00) başka veri gündemi bulunmuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed Dinliyor: Pandemik İyileşme Perspektifi" etkinliğinden önce açılış konuşması yapacak (17.00).

Piyasalar pazar günü gerçekleştirilecek Almanya seçim sonuçlarını yakından takip edecekler.