Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Haziran 2021)

Yurt içinde kapasite kullanım oranı ile PPK toplantı özeti ve Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek, yurt dışında BoE faiz kararı ile ABD büyüme verisi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Hafta başında 8,80 sınırına dayandıktan sonra ABD Doları'nın zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle iki gündür 8,65 sınırında kapanışlar yapan dolar/TL, bu sabah yüzde 0,3 artışla 8,66 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,35'ler seviyesinde işlem görüyor. Kurdaki düşüşlerde TCMB'nin yeni swap anlaşmasına yönelik haber akşıları da etkili oluyor.

Piyasalar: Asya borsaları yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen enflasyon hakkındaki açıklamaları yeniden değerlendirmesiyle birlikte yatay seyrederken, Çin borsaları geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bu haftanın başında gördüğü son bir ayın en düşük seviyesi olan 685,12'den toparlamaya devam etti ve yüzde 0,1 artışla 695,2 seviyesinde. Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyrederken Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,3 ekside seyretti.

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının sert düşüşün ardından petrol talebinin hızlı toparlanacağına yönelik beklentilerle yükseldi. ABD'nin İran'a uyguladığı petrol ambargosunu yakın zamanda kaldıracağı beklentisinin zayıflaması da fiyatları destekledi. Brent petrolün varil fiyatı dünkü yüzde 0,5 yükselişin üzerine bugün de yüzde 0,1 artışla 75,28 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatları, dolardaki artışın başka para birimleri ile işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.774 dolar seviyesinden işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener'in seçilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Kabil Havaalanı'nın güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre üyelerini federal hükümetin borçlanma liminiti artırmaya çağırdı. Yellen, Kongre üyelerinin federal borçlanma limittlerini artırmak konusunda hızlı hareket etmemeleri halinde ABD'nin Ağustos ayında bir temerrüt ve yeni bir finansal kriz riski ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin Başkan'ın Federal Konut Finansman Ajansı üzerindeki yetkileri konusunda verdiği kararın ardından Ajans'ın başkanını kendi adayı ile değiştirecek.

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Fed'in daha az güvercin olduğunu belirttiği açıklamaları sonrasında euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti. Kuruluşun raporunda EURUSD için 3 aylık tahmin 1,25'ten 1,20'ye, 6 aylık tahmin 1,27'den 1,23'e ve 12 aylık tahmin de 1,28'den 1,25'e revize edildi. Goldman, dolar/yuan beklentisini ise 3 aylık dönem için 6,30 seviyesinden 6,40 seviyesine getirdi. 6 aylık dönem için ise tahmin 6,20'den 6,30'a yükseltildi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Haziran ayının öncü göstergeleri olarak piyasalar tarafından yakından izlenecek. Mayıs'ta kapasite kullanım oranı yüzde 75,3 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK Sektörel Güven Endeksleri verilerini açıklayacak (10.00). Mayıs'ta Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,1 düşüşle 102,2, Perakende Sektörü

Güven Endeksi yüzde 2,1 düşüşle 100,9, İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 3,0 artışla 79,6 puan olmuştu.

TCMB, 17 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da en önemli veri Almanya'dan gelecek olan Haziran ayına ilişkin Ifo Endeksi olacak. Bir önceki ay Ifo İş Ortamı Endeksi 99,2, Cari Durum

Endeksi 95,7 olarak açıklanmıştı.

Avrupa'da diğer beklenen gündem İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olacak. BoE'nin yüzde 0,10 seviyesinde tuttuğu faiz ve 895 milyar sterlin olarak devam ettiği varlık alım programında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

ABD'de 1.çeyrek döneme ilişkin büyüme rakamları final verileri gelecek. İlk tahminde yüzde 6,4 olan GSYH, ikinci tahminde de aynı seviyede bırakılmıştı (15.30).

ABD'nin diğer beklenen verileri işsizlik başvuruları, öncü mal ticaret dengesi (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed İmalat Endeksi

(18.00) olacak.

Japonya'da 20 yıllık, ABD'de 7 yıllık tahvil ihaleleri düzenlenecek.

Akşam saatlerinde Meksika'dan da faiz kararı gelecek (21.00).