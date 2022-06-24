Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Haziran 2022)

Haftanın son günü yurt içinde kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edilecek.

Yurt dışında Almanya Ifo ve ABD tüketici güven endeksleri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası, hem dolar hem de euro karşısında haftaya başladığı seviyelere yakın bir şekilde kapanışlara hazırlanıyor. Haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, 17,35; euro/TL ise 18,30'lar civarında değerleniyor.

Küresel hisse ve tahvil piyasaları, yatırımcıların merkez bankalarının enflasyonu dizginleyebileceği beklentisinin artmasıyla haftalık bazda bu ayın ilk yükselişini kaydetmeye hazırlanırken küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişesi emtia fiyatlarını aşağı çekti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Alibaba hisselerindeki açığa satışların azalmasıyla birlikte yüzde 1 yükseldi. Çin'in teknoloji şirketlerine yönelik baskısının azalacağının sinyalleri Alibaba hisselerini yüzde 5 yukarı taşıdı.

Petrol, ABD ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle talebin daralacağı beklentilerini dengeleyen arz belirsizliği ile yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 110 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları bugün yatay seyretse de merkez bankalarının agresif faiz artışlarıyla altın iştahını düşüreceği endişesiyle üst üste ikinci haftayı da haftalık bazda düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0,1 artışla 1,823.67 dolara yükseldi. ABD vadeli altın işlemleri yüzde 0,2 gerileyerek 1.825 dolara indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Ek bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83’e ulaşacaktır" dedi.

TCMB Para Politikası Kurulu kararını değerlendiren JPMorgan, Banka'nın bir kez daha para politikasını sıkılaştırma niyeti göstermediğini dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredileri ve bankaların kredi risk kuralları ile ilgili yeni kararlar aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova’ya “aday ülke statüsü” verilmesi üzerinden anlaştı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, kuzey ve güney İngiltere'de yapılan ara seçimde daha önce muhafazakar adayların kazandığı sandalyeleri İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti adaylarına kaptırdı.

Japonya'da enflasyon, Nisan ayının ardından Mayıs ayında da Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıktı.

ABD'nin en büyük bankaları Fed'in yıllık stres testinde kolaylıkla geçtiler. Ancak Bank of America ve Citigroup'un sermaye yeterlilik oranları ortalamanın altında kaldı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed üyelerine hali hazırda izlenmekten olandan daha agresif bir faiz artırım patikası takip edilmesi çağrısı yaptı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet, perakende ve inşaat güven endeksi rakamlarını yayımlayacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran ayı için kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri duyurulacak. Kapasite kullanım oranı en son yüzde 78,0 olarak açıklanmıştı (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022'ye katılacak (10.30).

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla bir toplantı gerçekleştirilecek (15.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi Ifo endeksleri olacak. Bir önceki ay 93,0 olan iş ortamı endeksi, 99,5 olan cari durum endeksi ve 86,9 olan beklenti endeksi için Haziran ayı rakamları alınacak (11.00).

ABD'de günün öncelikle takip edilecek verileri Michigan tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları olacak (17.00).

ABD'de son veri Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (20.00).