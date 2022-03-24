Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Mart 2022)

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılacak yatırım toplantısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti takip edilecek. Yurt dışında ise öncü PMI verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor.

NATO Liderler zirvesi ve AB Liderler zirve de yakından takip edilecek gündem maddesi olacak. NATO Zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında ikili temaslarda da bulunacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya borsaları, yatırımcıların Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve Fed'den gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamaları değerlendirmeleriyle gerilerken ABD'nin Hazine tahvillerinde satışlar durdu ve petrol fiyatları yükseldi.

Döviz kurları hafta başından bu yana sakin seyrini sürdürüyor. Dolar/TL, 13,80'in; euro/TL ise 16,30'un hemen üzerinde değerleniyor.

Petrol vadeli kontratları, yatırımcıların Karadeniz'de bir ihraç terminalinin fırtınadan zarar gördüğü haberlerinin ardından arz sorunlarının artacağı beklentileriyle gün içerisinde kazanımlarını artırmasının ardından geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü keskin yükselişini bugün erken saatlerde devam ettirdikten sonra yönünü aşağı çevirerek 1 doların üzerinde geriledi ve 120 dolara düştü.

Altın fiyatlarında, doların kazanım elde etmesi ve tahvil getirilerinin birkaç yılın zirvesine yakın seyretmesinin Ukrayna krizinin altına sağladığı desteği dengelemesiyle belirgin bir değişim görülmedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin değişim göstermeyerek 1.943 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, Rusya-Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı. Toplantıda barış ve istikrar için Montrö hükümlerinin uygulanacağına bir kez daha vurgu yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD hükümetinin şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna’da savaş suçları işlediğini değerlendirdiğini açıklayabilirim” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün yapılacak NATO Liderler Zirvesi için yaptığı yolculuk sırasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırımlar paketini açıklayacağını ifade etti.

S&P Global'in ardından Fitch Ratings de Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına uyum çerçevesinde Rus şirketlerine ve bağlı ortaklıklarına verdiği kredi notlarını geri çekeceğini duyurdu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonist baskıları yeniden kontrol altına alabilmesi için "agresif şekilde" hareket etmesi gerektiğine inandığını tekrarladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, verilerin gerekli olduğunu işaret etmeleri halinde Mayıs ayında yapılacak FOMC toplantısında faizin 50 baz puan artırılmasına ve Fed bilançosunun daraltılmasına başlanmasına açık olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmaya başlaması yönündeki çağrılara karşı çıktı.

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Goushi Kataoka, Japoya'da enflasyonun yüzde 1,5 seviyesini aşabileceğini, ancak BOJ'un yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir ivme kazanamamasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Mart ayı için finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Endeks bir önceki ay 173,4 puan seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

TCMB'nin bu yılın ilk Yatırımcı Toplantısı, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek (11.00).

TCMB, 17 Mart tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Borsa İstanbul Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Avrupa'da sırasıyla Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00) ve İngiltere'den (12.30) öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) veriler ekranlara düşecek.

İsviçre Merkez Bankası(SNB) faiz kararını açıklayacak. SNB, yaklaşık 7 yıldır faiz oranını yüzde -0,75 seviyesinde tutuyor. Analistler bu toplantıda da SNB'nin bir faiz değişikliğine gitmesini beklemiyorlar (11.30).

Avrupa'da günün ikinci faiz kararı Norveç Merkez Bankası(Norges) tarafından açıklanacak. Faiz artırım sürecini başlatan ilk gelişmiş ülke merkez bankası olan Norges, 2021 yılı Eylül ve Aralık aylarında 25'er baz puan artışa gitmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da 25 baz puan artış yapılacağı yönünde oluştu (12.00).

ABD'den gelecek ilk veriler dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları olacak. Yılın ilk ayında yüzde 1,6 artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin Şubat ayı rakamları gelecek (15.30).

Günün son öncü PMI rakamı ABD için yayımlanacak (16.45).