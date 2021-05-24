Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Mayıs 2021)

Piyasalar tarafından fiyatlanabilecek önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Geçen haftayı 8,40'ın üzerinde tamamlayan dolar/TL kuru, yeni haftaya da benzer seviyelerde yatay başlangıç yaptı. Euro/TL ise son 3 işlem gününde olduğu gibi 10,25-10,27 bandında sakin bir seyir izliyor.



Piyasalar: Asya borsaları yatırımcıların gözünü ABD'nin para politikasının şekillenmesinde rol oynayacak enflasyon verilerine çevirmesiyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 civarı geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 artış kaydederken Çin'in lokomotif hisse endeksi yüzde 0,5 geriledi.



Altın: Altın, doların zayıf seyri nedeniyle 4,5 ayın zirvesine yükselirken kripto para birimlerindeki gerileme de güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi arttırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.885 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta altın fiyatları 8 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.889 dolara kadar yükselmişti.

Petrol: Petrol fiyatları ABD'deki kötü hava koşulları ve İran'ın nükleer gözlem anlaşmasının süresinin dolduğunu açıklaması üzerine ABD ve İran arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerden sonuç çıkacağına olan inancın azalmasıyla yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 66,76 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.6 yükselerek 63,93 dolar seviyesinden alıcı buldu.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Hazine, bu hafta düzenleyeceği 6 ihaleden ilk ikisini bugün düzenleyecek. Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek. Bir önceki 4 yıllık sabit kuponlu tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 18,62 seviyesinde gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



Çin'in kriptopara madenciliği ve ticaretine karşı sert tedbirler alma kararı ve sonrasında kriptopara madencilerinin Çin'deki faaliyetlerini askıya alma kararları başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere neredeyse tüm kriptoparaların geçen aya göre yüzde 50 gerilemesine yol açtı. Çinli yatırımcıların kriptoparalardaki işlem hacminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştirdikleri tahmin ediliyordu.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guaquang, Çin'in para birimi için her iki yönde de dalgalanmanın standart haline geleceğini ve yuan kurunun global finansal piyasalardaki değişimlerin yanı sıra piyasa arz ve talebine bağlı hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Polonya, Atina’dan Vilnus’a giden Ryanair yolcu uçağının Belarus’a zorla indirilmesi üzerine Belarus’un Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksander Czesnowski’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian ile görüşecek (15.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıklayacak (11.00). Bir önceki ay yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle yıllık yüzde 26,07 artış göstermişti.

TCMB Mayıs ayı için Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıklayacak (14.30). Endeks bir önceki ay 157,7 puanda gelmişti.

Yurt dışında önemli bir veri bulunmuyor.

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi açıklanacak (15.30).

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek. AB liderlerinin öncelikli konuları Orta Doğu gelişmeler, Covid-19 salgını, Rusya ve iklim değişikliği olacak. Bugün başlayacak zirve yarın da devam edecek.