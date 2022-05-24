Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Mayıs 2022)

Yurt içinde, TCMB'den uluslararası yatırım pozisyonu verisi, TÜİK'ten motorlu kara taşıtları rakamları gelecek. Yurt dışında öncü PMI verileri ile ABD Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi rakamları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor. Dolar/TL, 15,96-15,97 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17,05 civarında değerleniyor.

Asya borsaları, ABD borsalarının yükselişle kapanmasına vadeli işlemlerde görülen düşüşe paralel gerilerken, euro Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz'da faiz artırımı gerçekleştireceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle yaklaşık bir ayın zirvesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi temkinli işlemler görülürken yüzde 0,3; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Petrol fiyatları, resesyon ihtimali ve Çin'in koronavirüs önlemlerinin, arz sıkışıklığı görüleceği ve ABD'de yaz sezonunda petrol talebinin toparlanacağı beklentilerinin önüne geçmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 112,8 dolara geldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.865 dolar ile 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün hafif düşüşle 1.850 dolara çekildi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dünkü Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimiz bedelli askerlikten faydalanabilecek." dedi. Ayrıca, açık cezaevlerindeki COVID-19 izinleri 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Erdoğan, bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini de başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya, Avustralya ve Hindistan liderleri ile yaptığı toplantıda Ukrayna'daki krizin bölgesel değil küresel bir konu olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın Batı ile yeniden bağlar kurulması tekliflerini değerlendireceğini, bunun gerekli olup olmadığını değerlendireceğini, ancak böyle bir ihtiyaç olduğundan emin olmadıkların söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda "günler içinde" bir anlaşmaya varmasını beklediğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, kripto varlıkların gözetim, denetiminin acil bir konu olduğunu ve Avrupa'nın kripto varlıklara ilişkin yeni kuralları bu yıl ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu göreve Senato tarafından ikinci bir 4 yıl için yeniden seçilmesinin ardından dün yemin etti ve yeni görev dönemine resmi olarak başladı.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in politika faiz oranının Ağustos ayına kadar yüzde 2 civarına yükseltmesini beklediğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in Haziran ve Temmuz toplantılarında yapılacak 50'şer baz puanlık artırımların ardından, enflasyon ve ekonomiye etkileri değerlendirmek için faiz artırımlarına bir ara verebileceğini vurguladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), motorlu kara taşıtları rakamlarını açıklayacak (10.00).

Endonezya Merkez Bankası(BI), faiz kararını açıklayacak (10.30).

Öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Avrupa rakamları Fransa ile başlayacak, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere ile devam edecek (10.15, 10.30, 11.00, 11.30).

ABD'de Philadelphia Fed'in imalat dışı sektörleri analiz ettiği rapor yayımlanacak. Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi en son 29,3 puan olmuştu (15.30).

Günün son öncü PMI rakamı ABD'den gelecek (16.45).

ABD veri takviminde Richmond Fed imalat endeksi, 2 yıllık tahvil ihalesi ve API petrol stokları verileri de bulunuyor (17.00, 20.00, 23.30).