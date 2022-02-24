Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Şubat 2022)

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizinde bugün önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatılması talimatının ardından Kiev'de silah benzeri patlama sesleri duyuluyor.

Rusya-Ukrayna krizinin yanı sıra bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özeti bulunuyor. Yurt dışında ise ABD'nin GSYH rakamları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80'in üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde küresel gelişmelere paralel olarak bir kez daha 13,90'ı aştı. Euro/TL ise euro/Dolar paritesindeki gerilemenin etkisiyle düşüşte ve 15,50-15,55 aralığında dalgalınıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi. Brent petrolün varili yüzde 5'i bulan artışla 100 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı 7 yılın en yüksek seviyesi olan 101 doları gördü. Spot altının ons fiyatı da yüzde 2 civarı artışla 1,949 dolara kadar tırmandı.

Şu sıralarda açık olan Asya borsalarında da sert satışlar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün zerinde Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi. ABD vadeli kontratlarında da yüzde 2,5 civarı eksiler yaşanıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın Donbass bölgesinde özel operasyon yetkisi verdiğini duyurdu. Putin, Ukraynalı askerlere derhal silahlarını bırakarak evlerine dönmeleri çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz ve haksız" saldırılarına birlikte ve karşılık vereceklerini söyledi. Biden, Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda Amerikan halkına bugün öğleden sonra seslenecek.

Kiev Havaalanı'ndan silah sesleri duyulduğu ve uçuşların iptal edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yapan firma ve yetkililerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası(BOK), önceki iki toplantısında yaptığı faiz artırımlarının ardından bugünkü toplantısını pas geçti ve faizi değiştirmedi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2021 yılı için tarım işletme işgücü ücret yapısı ile yapı izin istatistikleri verilerini açıklayacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 17 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek (16.00).

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında Viyana’da görüşme gerçekleştirilecek.

Avrupa piyasalarında öne çıkan bir veri bulunmuyor. İsveç işsizlik (10.00), Çekya iş dünyası güven endeksi (11.00), İtalya sanayi ciroları (12.00), Hırvatistan tüketici fiyatları (13.00) takip edilecek veriler olacak.

Analistleri Avrupa'nın aksine ABD'den önemli veriler bekliyor. 2021 yılının son çeyrek dönemine ilişkin GSYH ikinci tahmini açıklanacak. İlk açıklanan rakamlarda büyüme yüzde 6,9 ile piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelmişti (16.30).

ABD'nin diğer verileri işsizlik başvuruları (16.30), yeni konut satışları (18.00), doğal gaz stokları (18.30), DoE petrol stokları, Kansas City Fed imalat endeksi (19.00) olacak.