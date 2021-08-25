Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Ağustos 2021)

Türkiye'de kapasite kullanım oranı, global piyasalarda Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün, 2 Ağustos'tan bu yana ilk kez 8,40'ın altında günü noktalayan dolar/TL, bu sabah yeniden 8,40'ın üzerinde. Dolar/TL, 8,41-8,42 civarında değerlenirken euro/TL ise yatay seyirle 9,90'ın altında tutunmaya çalışıyor.

Küresel hisse senedi piyasası, koronavirüs aşısına yönelik haberlerin etkisiyle ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteğin azaltılacağı endişelerinin yatışmasıyla toparlanırken Asya borsaları geçen haftaki sert düşüşün ardından son günlerde kaydettiği kazanımları korudu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün hafif gerilemiş olsa da hafta başından bu yana yüzde 3,7 yükseldi.

ABD Doları'nın toparlanmasın ve güvenli liman arayışları ile gelen risk istahının yatışması uluslararası piyasalarda altının değer kaybeetmesine yol açtı. Yatırımcılar için psikolojik sınır olan 1.800 doların altına gerileyen spot altının ons fiyatı 1.793 dolara kadar çekildi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dünya Bankası, Afganistan'da yönetin Taliban'a geçmesinin ardından bu ülkede yürüttüğü projelere ödemeleri durdurma kararı aldı. Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini ve durumu kendi iç politika, proksedürlerine paralel şekilde değerlendirmekte olduklarını ifade eden Dünya Bankası, uluslararası toplum ve kalkınma ortakları ile danışmaları sürdüreceklerini de vurguladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Biden'in 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki altlapı yatırım ve sosyal harcama planının maddelerine geçilmesine onay verdi.

Japonya'da koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerinin kordinasyonundan sorumlu olan Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, olağanüstü hal uygulamasını 8 bölgeye daha genişleteceklerini duyurdu.

ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, ofislere dönecek çalışanlarının COVID-19'a karşı aşılanmalarını zorunlu hale getirdi. Çalışanlar, aşılı da olsalar maske takacaklar.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Vietnam'da yaptığı temaslar sırasında da Çin'in yayılması davranışlarına karşı bölge ülkelerini birlikte hareket etmeye çağırdı. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de, Biden yönetiminin Çin ile ticaret politikasını gözden geçirdiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası, kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımlayacak (10.00). Kapasite kullanım oranı Temmuz ayında yüzde 76,7 seviyesinde açıklarırken, Reel Kesim Güven Endeksi 114,8 puan olmuştu.

TÜİK ise Sektörel Güven Endekslerini açıklayacak. Temmuz'da Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 5,8 artışla 114,8 puana çıkmıştı.

Global piyasalarda günün en önemli verisi Almanya'dan gelecek. Ifo İş Ortamı Endeksi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ifo Endeksi bir önceki ay 100,8 puan olarak açıklanmıştı (11.00).

Piyasalarda Endeksin bir miktar gerileyebileceği beklentisi bulunuyor.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), dayanıklı mal siparişleri (15.30), DoE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek. ABD'nin 5 yıllık tahvil ihalesi de piyasaların odağında olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos konuşma yapacak (11.30).