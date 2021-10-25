Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Ekim 2021)

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkileri devam ederken piyasalar ajandasına 'riskli' olarak işaretlediği yeni bir gündem maddesini daha ekledi: 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günkü açıklamalarına sert tepki veren piyasalarda dolar/TL haftanın ilk dakikalarında 9,8485, euro/TL ise 11,48 seviyelerine kadar tırmandı. Sonrasonda bir miktar çekilen dolar/TL sabah saatlerinde 9,75'in altında euro/TL ise 11,35 civarında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ve bundan sonra dış ilişkilerin seyri açısından nasıl bir süreç yaşanacağı yakından takip edilecek. Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiye ilişkin durum ise bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Haftanın ilk günü Kabine toplantısının yanı sıra kapasite kullanım oranı yurt içinde takip edilecek önemli gündem maddeleri olacak. Yurt dışında Almanya'dan gelecen Ifo verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya borsaları önemli çeyrek dönem bilançolarının açıklanacağı haftaya yatay seyrederek başlarken​, dolar üç haftalık risk iştahı artışının güvenli liman olarak görülen para birimlerini zayıflatmasının ardından Ekim ayının dip seviyeleri yakınlarında seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya'da elde ettiği yüzde 0,5 artışı Kore'de yüzde 0,6 düşüşle dengeledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 gerilerken, S&P 500 vadeli işlemleri %0.18 değer kaybetti.

COVID-19 kaynaklı durgunluktan çıkan ABD ve dünyanın pek çok yerinde katı yakıt talebi güçlü kalırken, petrol fiyatları hafta sonu kazançlarını daha da artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artarak 86 doları aştı. Altın fiyatları 1.792 dolar düzeyinde yatay.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde bir değişikliğe gitmedi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tuttu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını yakında azaltmaya başlaması gerektiğini, ancak faiz arttırmak için henüz erken olduğunu söyledi. Powell, buna gerekçe olarak istihdamın hala düşük olmasını ve yüksek enflasyonun önümüzdeki yıl düşme ihtimalini gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal altyapı paketi konusunda Kongre’nin bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

China Evergrande Group'un tahvil yatırımcılarının bir kısmı, 23 Eylül'de yapılması gereken ABD Doları cinsinden tahvil kupon ödemesini geçtiğimiz Cumartesi sona eren 30 günlük bekleme döneminde aldılar.

Twitter'ın kurucusu ve kriptoparaların önde gelen bir savuncusu olan Jack Dorsey, ABD'de enflasyondaki yükselişin kayda değer şekilde kötüleşeceğini savundu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün önemli gündem maddeleriyle toplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları açıklanacak (10.00). Geçen ay Reel Kesim Güven Endeksi 113,4, kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ekim ayına ilişkin Sektörel Güven Endeksleri, yılın 2.çeyrek dönemi için bitkisel üretim tahminlerini ve Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımlayacak (10.00).

Almanya'da en önemli veri Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanacak. Ifo İş Ortamı Endeksi geçen ay 98,8, Cari Durum Endeksi 100,4 seviyesinde gelmişti. Piyasa beklentisi aynı sarıyla 97,9 ve 99,4 şeklinde oluştu.

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (15.30) ve Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri izlenecek.