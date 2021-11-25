Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Kasım 2021)

ABD piyasalarının kapalı olduğu yeni günde, yurt içinde son Para Politikası Kurulu toplantısına ait özet metni takip edilecek. Günün diğer önemli gündemi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle yapacağı görüşme olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta boyu sert hareketlerin yaşandığı yurt içi döviz piyasalarında dün 11,60 ile 13,20 aralığında dalgalanan dolar/TL, 11,88'den günü noktalamıştı. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 11,95; Euro/TL ise 13,40 civarında işlem görüyor.

Asya borsaları, yatırımcıların ABD'de faiz oranlarının Japonya ve euro bölgesi gibi diğer büyük ekonomilere göre daha hızlı yükseleceğini beklemesiyle yükselişi sürdüren doların etkisiyle düşüşüne devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, son altı seansın her birinde küçük kayıplar kaydetmesinin ardından yüzde 0, 2 düşüşle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırıp ve tahsis ettiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere bankacılarla bir araya gelecek. Toplantının öğleden sonra yapılması planlanıyor.

Fed üyeleri enflasyonun ne kadar uzun süre yüksek kalacağını ve ekonomiyi soğutmak için ne kadar yakın zamanda faizleri artırmalarının gerekeceğini tartıştılar.

ABD Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS), ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politika endişeleri nedeniyle 12’si Çin’den olmak üzere 27 yabancı kuruluşu kara listeye aldığını duyurdu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç Parlamentosu’nun tarafından ülkenin yeni Başbakanı olarak seçmesinden yaklaşık 7 saat sonra koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin hükümetten çekilmesi üzerine görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komites üyesi Silvana Tenreyro, BoE'nin faiz oranlarını yükseltmeye ne zaman başlaması gerektiği konusunda verilere bakarak karar vereceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinin stagflasyon, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluğun bir arada olduğu durum, ile karşı karşıya olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, faiz oranında şu anda bir artışın gerekli olmadığını, ancak politika yapıcıların şartlarda bir değişiklik yaşanması halinde buna gecikmeden yanıt vermeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 18 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00). TCMB, söz konusu toplantıda faizi beklendiği gibi 100 baz puan aşağı çekmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Bakanları çalışma kahvaltısına katılacak.

-Yurt Dışı Gündem..

Almanya'da GKF Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak (10.00). Endeks Kasım ayında 0,9 ile negatif bölgeye çok yaklaşmıştı.

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), faiz kararını açıklayacak. Riksbank, faizi yüzde 0,00 seviyesinde tutuyor (11.30). Piyasa beklentisi faizin yine aynı seviyede kalacağı yönünde oluştu.

ABD piyasaları "Şükran Günü" nedeniyle kapalı olacak.