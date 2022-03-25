Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Mart 2022)

Haftanın son günü yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksleri öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarının genellikle sakin seyrettiği haftanın son işlem günün sabahında dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 14,83 civarında değerleniyor. Euro/TL de 16,40'ın hemen altında.

Asya borsalarında, ABD'nin sıkı para politikası, Çin ekonomi politikasındaki değişiklikler ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle emtia fiyatlarında görülen yükseliş nedeniyle bugün dalgalı seyir izlese de art arda ikinci haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatları, ABD ve müttefik ülkelerin stoklarından piyasaya petrol sürmeyi değerlendirdiklerini açıklamasının ve Brent vadeli kontratlarında teminat tutarının artmasının ardından seans içinde 1 118 doların altına geriledi ancak sonra artıya geçti. Spot altının ons fiyatı 1.962 dolar seviyesinde

Altın fiyatları, ABD'nin Hazine tahvili getirilerinde görülen keskin yükselişlerin altının çekiciliğini azaltmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle art arda üçüncü haftada kazanım elde etmeye hazırlanıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’ya yönelik ikinci karar 5’e karşı 140 oyla kabul edilerek, Rusya’ya Ukrayna’daki savaşına "derhal" son vermesi çağrısında bulunuldu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen G7 liderleri yayınladıkları ortak açıklamada, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin kimyasal silah kullansaydı cevap verirdik" dedi.

Biden, Rusya'nın G20 üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir süredir ara verilen Fransa, İtalya ve Türkiye işbirliği görüşmelerinin yeniden yapılacağını söyledi.

Meksika Merkez Bankası(Banxico), faiz artırım sürecine bu ay da analistlerin beklentisi doğrultusunda 50 baz puan ile devam etti.

ABD, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları Mart ayında son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, Ukrayna'daki çatışmanın enflasyonist baskıları aşırı artırmasına rağmen, resesyonun ECB'nin ekonomik senaryosunda yer almadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Ukrayna'daki çatışmanın sonucu olarak Euro Bölgesi ekonomisinin "derin bir resesyon" ile karşı karşıya kalması durumunda ECB'nin tahvil alımlarını bu yaz sona erdirme kararını yeniden düşüneceğini söyledi.

ABD, bu yıl Avrupa'ya 15 milyar metreküp daha fazla LNG gönderme sözü verdi

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Mart ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini yayımlayacak. Şubat ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,6 olurken, reel kesim güven endeksi 109,8 puan seviyesinde gelmişti (10.00).

Aynı saatte TÜİK'ten Mart ayı için hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri ile 2021 yılına ilişkin canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değerleri verileri gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak (15.30).

İngiltere'de Şubat ayına ilişkin perakende satışlar açıklanacak. Bir önceki ay perakende satışlarda aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 9,1 artış yaşanmıştı. Perakende satışların aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 6,2 artması bekleniyor (10.00).

Almanya'dan günün en önemli verilerden olan Ifo iş ortamı endeksi Mart ayı verileri gelecek. Bir önceki ay Ifo iş ortamı endeksi 98,8, cari durum endeksi 98,6, beklenti endeksi ise 99,2 olarak açıklanmıştı. Yeni ayda piyasaların beklentisi aynı sırayla endekslerin 93,5, 96,8 ve 90,6 seviyelerine inmesi şeklinde oluştu (12.00).

Aynı saatte İtalya'dan tüketici ve iş dünyası güven endeksleri ile Euro Bölgesi parasal verileri yayımlanacak.

Amerika piyasaları Meksika'dan gelecek ekonomik aktivite endeksi ve Brezilya'dan gelecek iş dünyası ile ticaret güven endeksi verileriyle güne başlayacak (14.00).

ABD'den beklenen veriler Michigan tüketici güven endeksi ve bekleyen konut satışları olacak. Öncü verilerle 59,7 seviyesinde açıklanan Michigan tüketici güven endeksinin final rakamları gelecek. Final rakamın da öncü ile aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor (17.00).

ABD'den gelecek son veriler Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (20.00).

Avrupa'da 27 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlayacak.