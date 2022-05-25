Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Mayıs 2022)

Türkiye'de önemli bir veri bulunmazken, yurt dışın tarafta ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ihaleler ve FOMC tutanakları, Almanya'da final GSYH rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

2022 yılı içerisinde ilk kez 16 seviyesini aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar/TL,16,20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17,34'ler civarında gerçekleşiyor.

Asya borsalarının çoğu, küresel büyüme endişelerine ve ABD'de beklentilerin altında kalan konut satışı verilerine rağmen artıda açıldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Petrol fiyatları, ABD'de motor yakıtı stoklarının 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geldiğini gösteren verilerin etkisiyle yükseliş kaydetti. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 114 doların üzerini gördü. Spot altının ons fiyatı ise sınırlı düşüşle 1.862 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir kaçış planının anatomisi' diyerek gündüz saatlerinde duyurusunu yaptığı konuşmayı akşam Twitter hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den iki vakıf aracılığı ile ABD'deki paravan bir vakfa para transfer edildiğini öne sürdü.

ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel... ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi

Yeni Zelanda ülkede yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkardı. Banka faiz artışlarının devam edeceği sinyalini de verdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aşırı yüksek enflasyon ile başa çıkmak için faizleri artırmaya devam edebileceğini, faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi.

Guggenheim Partners'ın Global Baş Yatırım Yetkilisi Scott Minerd, faiz oranlarını artırdıkça yavaşlayan ekonomik büyüme ve kötüleşen piyasa temel göstergeleri karşısında Fed'in şahin duruşunu yeniden düşünmeye zorlanabileceğini söyledi.

İngiltere'de ücretler Nisan'da sona eren 3 ayda 1992'den bu yana görülen en yüksek oranda arttı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, ilk çeyrek döneme ilişkin yapı izin istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BoJ Parasal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2022 BOJ-IMES Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak (14.05).

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek önemli verilerle açılacak. Yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin final GSYH rakamları ve Haziran ayı için GfK tüketici güven endeksi rakamları açıklanacak. İlk çeyrekte öncü verilerle GSYH dönemsel yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,7 artış göstermişti. GfK endeksi ise en son -26,5 puana kadar inmişti (09.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi yayımlanacak. Önceki ay final rakamlarla dayanıklı mal siparişlerinin yüzed 1,1 arttığı açıklanmıştı (15.30).

Her hafta petrol oyuncuları tarafından yakından izlenen DoE petrol ve petrol ürünleri stokları da takvimde yer alıyor (17.30).

Günün merakla beklenen gündemi ise ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları olacak. Fed, 3-4 Mayıs tarihli toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak. Fed, söz konusu toplantıda faizi 50 baz puan artırmıştı (21.00).