Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Nisan 2022)

Yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksinin yanı sıra, Kabine toplantısı takip edilecek.

Yurt dışında ise en önemli veri Almanya Ifo olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları, haftaya yatay hareketlerle başlarken dolar/TL 14,72; euro/TL ise 15,90 civarında işlem görüyor.

Asya borsaları ABD'de faizlerin öngörülenden daha hızlı artırılacağı ve ekonomik büyümenin yavaşladığı yönünde endişelerle iki haftanın en büyük düşüşünü kaydederken, euro Emmanuel Macron'un Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından destek buldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,6 gerileyerek altı haftanın dip seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,9 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘‘Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Enflasyon tüm dünyanın gündeminde bir sorun durumunda. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Müzmin karamsarlar battık bittik edebiyatından vazgeçmeye dursunlar. Biz enflasyonla mücadelede kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna’ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı” dedi.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Twitter, kendisini Elon Musk'a satmak için görüşmelerde bulunuyor ve bir anlaşmanın bu hafta sonuçlandırılabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına tam bir ambargo veya cezalandırıcı tarifeler uygulanmasına yeterli desteği vermediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.

COVID-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Çin'in Şanghay kentinde can kaybı rekor kırdı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde haftaya önemli verilerle başlanacak; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Nisan ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) ise hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri gelecek. Nisan ayı için öncü gösterge olan kapasite kullanım oranı bir önceki ay yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yine aynı ayda reel kesim güven endeksi 108,5 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü güven endeksi aynı ayda yüzde 6,2 düşüşle 111,3 puan olmuştu (10.00).

Aynı saatte TCMB bahar dönemi "Yatırım Eğilimi İstatistikleri" bültenini yayımlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul edecek (15.30).

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Gündemde yurt dışı gündemin yanı sıra, yurt içinde başta ekonomi olmak üzere tüm gelişmeler ele alınacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da bu toplantı sonunda netlik kazanacak.

Avrupa'da ilk veri İspanya üretici enflasyonu olacak. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yıl aynı aya göre yüzde 40,7 artan üretici fiyatlarının Mart ayı rakamları takip edilecek (10.00).

Avrupa'nın en önemli verisi Almanya için Ifo tarafından açıklanacak Nisan ayı endeks verileri olacak. Ifo iş ortamı endeksi Mart ayında 90,8 olurken, cari endeks 97,0, beklenti endeksi 85,1 seviyesine gelmişti (11.00).

ABD'de önemli bir veri bulunmazken, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (15.30) ve Dallas Fed Teksas imalat aktivite endeksi (17.30), bölgesel ekonomilerdeki görünümlerin takibi açısından izlenecek.