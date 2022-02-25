Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Şubat 2022)

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi ile ilgili gelişmeler yakından izlenirken yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri opreasyonu nedeniyle yaşanan şoktan en fazla etkilenen Türk Lirası bugün, daha sakin bir gün geçiriyor. Dün gün ortasın 14,50'yi aşan dolar/TL, 14 liranın birkaç kuruş üzerinde günü tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ise kur 14 liranın hemen altında değerleniyor. Euro/TL ise 15,75 seviyelerinde.

Asya borsaları, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rusya'ya yaptırımlarla karşılık vermesinin ardından Wall Street'te görülen yükselişlere paralel olarak yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,68, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,53 yükseldi. Dün gün içinde görülen keskin düşüşlerin ardından risk iştahının artmasıyla Wall Street'te başlıca endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseldi. Öte yandan, ABD endeks vadeli işlemleri Asya işlemlerinde geriledi.

Dün 105 doları aşan fakat sonrasında 95 dolara kadar çekilen brent petrol bu sabah yeniden 98 dolar seviyesine hareketlendi. Benzer hareketlerle dün 1.975 dolara kadar tırmanan spot altın ise günü 1.897 dolardan yapmıştı. Spot altın bu sabah 1.912 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya’nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80’ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları açıklayarak, tüm büyük bankalarının İngiltere’deki varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere daha ağır ek yaptırım paketini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya karşı yeni yaptırımları duyurarak, 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası kesileceğini ve söz konusu kişi ve kuruluşların tüm ihracat izinlerinin durdurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Ukrayna’daki savaşa katılmayacaklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve NATO’lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkede genel seferberlik ilan ederek bu yöndeki kararnameyi imzaladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ABD’nin Almanya’ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun aşağı getirilmesi çabaları çerçevesinde Fed'in Mart'ta 50 baz puan ile başlayarak yıl ortasına kadar faizi 100 baz puan artırması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de tüketici güveni Şubat ayında, pandeminin başından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisini yayımlayacak. Endeks Ocak ayında yüzde 2,7 artışla 100,8 puana çıkmıştı (10.00).

TÜİK'in açıklayacağı diğer veriler katı yakıtlar ve 2021 yılı evlenme-boşanma istatistikleri olacak (10.00).

NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek. Zirveye Cumhubaşkanı Erdoğan da katılacak.

Almanya'da 2021 yılı son çeyrek döneme ilişkin final GSYH rakamları açıklanacak. Öncü verilerle GSYH dönemsel yüzde 0,7 gerilerken, yıllık yüzde 1,4 artış göstermişti. Almanya'dan aynı saatte gelecek diğer veriler ithal fiyatları ve inşaat siparişleri olacak (10.00).

Fransa'dan yoğun bir veri akışı olacak. Final GSYH, tüketici harcamaları, öncü tüketici fiyatları ve üretici fiyatları verileri ekranlara düşecek (10.45).

İsviçre'nin 2021 yılı son çeyrek dönemi için GSYH rakamları açıklanacak (11.00).

Euro Bölgesi maliye bakanları enflasyon, bankacılık ve makroekonomik dengesizlikleri görüşmek üzere toplanacak (11.00).

Euro Bölgesi için ekonomik görünüm, sanayi, hizmet ve tüketici güven endeksleri açıklanacak. En son ekonomik görünüm endeksi 112,7, tüketici güven endeksi -8,5 olarak gelmişti (13.00).

ABD'de piyasaları bekleyen önemli veriler bulunuyor. İlk gelecek veriler kişisel gelirler, harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri olacak (16.30). Ardından Michigan tüketici güven endeksi ve bekleyen konut satışları verileri yayımlanacak (17.00) En son gelecek veri ise Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (21.00).