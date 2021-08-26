Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ağustos 2021)

Yurt içinde haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri dışında önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD'de GSYH ikinci çeyrek büyüme verisi ve işsizlik başvuruları izlenecek.

Piyasalar açısından günün en önemli haberi Asya'dan geldi. Güney Kore Merkez Bankası (BOK), piyasalarda oluşan beklentilere yanıt verdi ve 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Faizi 25 baz puan artıran BOK, Asya'da faiz artıran ilk büyük merkez bankası oldu.

Öte yandan piyasaların merkal beklediği Jackson Hole toplantıları bugün başlayacak. 3 Gün sürecek toplantının manşeti "Eşitsiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olarak belirlendi. Geçen yıl online olarak gerçekleştirilen toplantılar, bu yıl da sanal ortamda yapılacak. ABD'de varlık alımlarında azaltıma konusuna dair mesajların büyük önem taşıdığı toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey katılmayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Üst üste 4 gündür gerileyen ve iki gündür 8,40'ın altında tutunmayı başarak dolar/TL, yeni güne dünkü kapanış seviyeleri olan 8,37'den yatay başladı. Euro/TL ise 9,88'den el değiştiriyor.

Asya borsaları bugün hafta başından bu yana devam eden yükselişine son vererek geriledi ancak ABD borsalarının dün yükselişle kapanması kayıpları sınırladı. Artan aşılama oranları tüm dünyada görülen koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yarattığı endişeleri bastırıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,22 geriledi. Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 0.81, Hong Kong borsaları yüzde 0,31 ve Avustralya borsaları yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Petrol fiyatları üç günlük yükselişin ardından bugün koronavirüs salgınına yönelik endişelerle bu hafta ilk kez geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek 71,88 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatları yatırımcıların gözünü Fed'in Jackson Hole konferansına çevirmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşerek 1.788 dolar seviyesine geriledi. Altın fiyatları dün de yüzde 0,7 gerileyerek son iki haftanın en büyük düşüşünü kaydetmişti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Japonya'da Sankai gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, parlamentonun alt kanadı için seçimin, iktidar partisi LDP'de liderlik yarışının gelecek ay yapılması halinde, Ekim veya sonrasında yapılması bekleniyor.

İngiltere Yatırım Bakanı Lord Gerry Grimstone, Çinli şirketlerin İngiltere'ye yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ve bunun İngiltere'nin yararına olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, özel sektörden şirketlerin yöneticileri ile Beyaz Saray'da yaptığı ulusal siber güvevnlik toplantısında, siber güvenlikte çıtanın yükseltilmesini istedi.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da önemli bir veri bulunmazken, öğleden sonra ABD verileri takip edilecek. ABD'de GSYH ikinci tahmini, işsizlik başvuruları (15.30), Dallas Teksas İmalat Aktivite Endeksi, doğal gaz stokları (17.30), Kansas City Fed Endeksinin (18.00) yanı sıra 7 yıllık tahvil ihalesi de öne çıkan gündem maddeleri olacak.