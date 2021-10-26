Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ekim 2021)

Yurt içinde önemli bir veri gündeminin olmadığı yeni günde piyasalardaki hareketler izlenecek. Yurt dışında ise ABD'den gelecek önemli veriler var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 10 büyükelçiye ilişkin istenmeyen adam ilan edilmesi hususunda yeni açıklama yaptı. Erdoğan, 'büyükelçi' konusunda; "Ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür" dedi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yeni haftaya büyükelçiler için 'istenmeyen adam' açıklamalarının etkisiyle 9,84'ü aşarak rekorla başlayan dolar/TL, konunun bir krize dönüşmemesinin de desteğiyle yeniden 9,60'ın altına çekildi. Dün akşam ve gece boyunca 9,60'un altında yatay seyreden dolar/TL, bu sabah da benzer seviyelerde. Dolar/TL 9,59-9,60 civarında; euro/TL ise 11,15'ten işlem görüyor.

Asya borsaları, Wall Street'ten gelen güçlü bilançoların ekonominin görünüm konusunda yatırımcıları rahatlatmasıyla yükseldi. Ancak, Çin gayrimenkul sektörüne dair yeni endişeler Hong Kong ve Çin borsalarını etkileyerek Asya'daki kazanımları sınırladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,14 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda büyüme hedefi bu yıl için yüzde 9,0, gelecek yıl için yüzde 5,0 olarak belirlendi. Programda, enflasyonun yıllık artış oranının uygulanacak etkin para ve maliye politikalarıyya üretim ve verimlilik artışı kanalıyla düşürülerek 2022 yılsonunda yüzde 9,8'e indirilmesi hedefleniyor.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, vergi sisteminde en varlıklı kesim üzerindeki vergi yükünün ciddi şekilde artırılması hedefleyen bir yeniden yapılanma üzerinde anlaşmaya yaklaştılar.

ABD'de Demokrat Senator Joe Manchin, Başkan Biden'in "Yeniden Daha İyi Yapılanma" tasarısının bu hafta Kongre'ye gelebileceğini söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile video konferans yolu ile görüştü.

Sosyal medya devi Facebook mali yılının üçüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 35 artırdı artırdı ancak beklentileri yakalayamadı. Tesla CEO'su Elon Musk, kısa vadede "güçlü enflasyonist baskı"

görmekte olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi bütçe sunuş konuşmasını yapacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek (15.00).

TÜİK 2020 yılına ilişkin Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Sonuçlarını, TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini yayımlayacak (10.00).

Avrupa'da beklenen bir verinin olmadığı günde, ABD'den konut piyasası verileri izlenecek. FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller konut fiyatları (16.00) ve yeni konut satışları (17.00) verileri ABD emlak piyasalarındaki görünümü gözler önüne serecek. ABD'de ayrıca Richmond Fed İmalat Endeksi, Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Dallas Fead Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi ve API petrol stokları verileri bulunuyor.