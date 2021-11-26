Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Kasım 2021)

Piyasaları veri bakımından sakin bir gün bekliyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Finansal İstikrar Raporu" takip edilecek. ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta başında çok sert dalgalanmaların yaşandığı döviz piyasalarında dün nispeten daha sakin bir gün yaşandı. 11,80-12,20 aralığında seyreden dolar/TL, 12 seviyesinin hemen altında kapandı. Bu sabah ise dolar/TL'de yüzde 1'i aşan artışlar yaşanırken kur, 12,15 civarında işlem görüyor. Euro/TL de yüzde 1,5 civarı artışla ise 13,66'lı seviyelerden el değiştiriyor. (Saat 08.00 itibariyle)

Asya borsaları, aşıya dirençli olduğu düşünülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edilmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen tahvil, yen ve dolara yönelmesinin ardından iki ayın en sert düşüşünü kaydetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Eylül'den bu yana görülen en keskin düşüşü kaydederek yüzde 1,3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,5 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüşmesinin ardından, "Bankacılık sektörü Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden biridir. Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelebilecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Kavcıoğlu toplantıda cari dengenin fazlaya dönmesine müteakip enflasyonun da düşeceği konusunda görüşlerini bildirdi. Piyasa prensiplerine bağlı kalınacağını söyleyen Kavcıoğlu’nun, bu konuda “hiçbir şüphenin ve tereddüdün” olmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ile yapılan toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi, piyasalar ve bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız ” dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye'de merkez bankasının bağımsızlığının şüphesiz bir mesele olduğunu ve kredibilitenin devam ettirilmesinin TCMB için çok önemli olduğunu ifade etti. Bailey, tedarik zincirinde devam eden krizin neden olduğu enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu söyledi.

İngiltere'de araç üretimi, çip tedarikinde devam eden sıkıntıların etkisi ile düşüşünü sürdürdü. SMMT verilerine göre Ekim ayında araç üretimi yüzde 41,4 azalarak 2020'nin aynı ayındaki 110 bin 458'den 64 bin 729'a indi.

Çinli regülatörler, dünyanın en büyük araç çağırma uygulamalarından biri olan Didi Global'i New York Borsası'ndan çıkmak için bir plan hazırlamasını istediler.

Görev süresi dolmasına az bir zaman kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus’un mülteci konusunda ilerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iş dünyasından gelecek yılın ücretleri konusunda işçi sendikaları ile yapacakları müzakerelerde ücretleri yüzde 3 civarında artırmalarını isteyecek.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK katı yakıtlar, TCMB uluslararası rezervler verilerini açıklayacak (10.00).

TCMB, "Finansal İstikrar Raporu"nu yayımlayacak (10.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak (14.30).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi ile 2022 Yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim kesin Hesap kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

Avrupa'da çok öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi için parasal veriler takip edilecek (12.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, 2021 ECB Hukuk Konferansı açılış konuşmasını yapacak (11.00).

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya gelecek.