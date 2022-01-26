Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ocak 2022)

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün gelecek. Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Analistler ve yetkililer bu sene Fed'den 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Fed'in ilk artırımı bu toplantıda değil Mart ayında yapacağı konusunda görüşler ağırlık kazanıyor. Analistler bu toplantıda faizde bir değişiklik olmayacağını düşünüyorlar

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor. Dolar/TL, 13,48; euro/TL ise 15,23'ten işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in dün başlayan iki günlük politika toplantısında verilecek karara ve para politikasının sıkılaştırılmasına dair ipuçlarına odaklanırken, Wall Street'te yine hareketli bir seansın görülmesinin ardından Asya borsalarında temkinli işlemler görüldü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi erken işlemlerde yüzde 0.2 yükseldi, ancak bu yıl yüzde 2.4 geriledi. Endeks, Aralık ayının ortalarında görülen bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 gerileyerek Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye yaklaştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 9'dan yüzde 11'e revize etti. IMF, yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini, salgına dair belirsizlik, enflasyon ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yüzde 4.9'dan yüzde 4.4'e düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden gerginlik sırasında ülkenin güneyinde ve Kırım’da geniş çaplı askeri tatbikatlara başlandığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Eğer Rusya Ukrayna’ya saldırırsa karşılığı olacak ve bedeli çok yüksek olacak" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Çin Merkez Bankası, yuanın ABD Doları karşısında günlük hareket bandının orta noktasını son 4 yılın zirvesine yakın belirledi.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2021 yılında küresel ham çelik üretiminin yüzde 3,6 artışla 1 milyar 911,9 milyon ton olduğunu açıkladı. Türkiye 40,4 milyon ton üretim ile yedinci sıradaki yerini korudu

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Günün tek verisi, TÜİK'in Aralık ayına ilişkin açıklayacağı motorlu kara taşıtları olacak (10.00).

İngiltere 29 yıllık, Almanya 10 yıllık tahvilleri ihale yoluyla piyasaya sunacak.

ABD'de her hafta olduğu gibi mortgage başvuruları ve faizlerini gösteren MBA Endeks verileri yayımlanacak (15.00).

Öncü mal ticareti, yeni konut satışları, DoE petrol stokları (16.30, 18.00 ve 18.30) ABD'nin diğer verileri olacak.

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) kararı açıklanacak. (22.00).

Her Fed kararının ardından olduğu gibi yine Başkan Jerome Powell karar ile ilgili basın toplantısıyla değerlendirmelerde bulunacak. Piyasalar Powell'dan gelecek sinyalleri dikkatle takip edecekler (22.30).