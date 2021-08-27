Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ağustos 2021)

Piyasalarda gözler Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi, dünyada Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalarda olacak. Powell'ın TSİ 17.00'deki konuşmasında piyasalara yönelik mesajları ve özellikle tapering konusundaki sözleri yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları 4 günlük düşüşüne dün son vermişti. Dolar/TL, 8,37'den başladığı günü 8,3880'den tamamlarken bu sabah da işlemler benzer seviyelerden gerçekleştiriliyor. Euro/TL de sakin bir açılış yaptığı haftanın son işlem gününde 9,86-9,87 düzeyinde işlem görüyor.

Asya hisse piyasaları Çin borsalarında yaşanan artışların diğer borsalardaki düşüşlerle dengelenmesi ve yatırımcıların gözünü Fed Başkanı Powell'ın bugün 17:00'de Jackson Hole konferansında yapacağı konuşmaya çevirmesiyle dalgalı seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,46 ekside. Çin'in lokomotif hisseler endeksi Çin Merkez Bankası'nın bankalara Şubat ayından bu yana gerçekleşen en büyük haftalık nakit transferini gerçekleştirmesinin ardından yüzde 0,57 yükseldi.

Petrol fiyatları Meksika Körfezi'ni haftasonunda etkisi almasına beklenen kasırga öncesinde enerji şirketlerinin üretime ara vermesiyle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artış kaydederek 71,23 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatları Afganistan'daki güvenlik durumunun kötüleşmesinin yatırımcıları güvenli liman yatırım araçlarına yöneltmesiyle yükselse de yön için Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşma bekleniyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 1.798 dolar seviyesine yükselirken haftalık artış yüzde 1 seviyesine ulaştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kitle fonlaması tebliğ taslağı yayınlandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşmesinde Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri bireysel dijital hizmetler vergilerini kaldırmalarının OECD öncülüğünde çok uluslu bir anlaşmaya varılması için çok önemli olduğunu söyledi.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden'in danışmanları, görev süresi Şubat ayında dolacak olan Jerome Powell'ın yeniden Fed başkanlığına getirilmesini değerlendiriyorlar. Kaynaklar, Powell'ın yardımcılığına ise Lael Brainard'ın getirilmesini düşünüyorlar.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faiz oranlarını artırmaya gelecek yıl başlamasını beklemeye devam ettiğini söyledi.

Dünya Bankası, daha fazla sayıda çalışanın ofislere dönmesi planını artan COVID-19 vaka sayıları sonrası erteledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, arz tarafındaki sıkıntıların fiyatları ECB'nin beklediğinden daha yukarı itmekte olduğunu, ancak bunun büyük olasılıkla geçici bir etki olduğuna inandıklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak (10,00). Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2,3 artışla 100,1 puana ulaşmıştı.

Merkez Bankası, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini yayımlayacak (10.00).

ABD'de kişisel gelirler, öncü mal ticaret dengesi (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole sempozyumunda konuşacak (17.00). Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de Fed'in para politikası, varlık alım programı konusunda daha net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor. Özellikle varlık alım hızının azaltılmaya başlanmasına daha erken kapıyı açmak isteyip istemediği konusunda piyasalara sinyaller göndereceği öngörülüyor.