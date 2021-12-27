Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Aralık 2021)

Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt içinde kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına yatay seyirle başlıyor. Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 11 liranın hemen altında işlem görüyor. Euro/TL ise 12,40-12,45 aralığında değerleniyor.

Noel tatili sebebiyle birçok Borsada işlem geçmeyen Asya'da açık olan borsalarda karışık bir görünüm hakim. Çin ana karasında Şanghay ce Shenzen endeksleri yataya yakın artış gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi karlılıkları Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde9 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 ve Topix endeksleri negatif bölgede kaldı, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise hafif yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin gerçekleriyle ekonominin işleyişle ilgisi bulunmayan ülkemizin kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu bir saatte atıverdik" dedi.

Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanması yürürlüğe girdi.

Almanya ve Rusya’dan üst düzey temsilcilerin Ukrayna ihtilafını görüşmek üzere ocak ayında bir araya geleceği açıklandı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme Kasım ayında Ekim ayına göre çok daha yavaş bir büyüme gösterdi.

Japonya'da perakende satışlar Kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Cebr tarafından hazırlanan Dünya Ekonomi Ligi Tablosu 2022 raporuna göre, Küresel ekonomik büyüklüğün gelecek yıl 100 trilyon doları aşması ve Türkiye ekonomisinin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları açıklanacak. Kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 78,1, Reel Kesim Güven Endeksi ise 108,4 seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ekim ayına ilişkin Sektörel Güven Endekslerini yayımlayacak. Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 0,7 düşüşle 119,4 seviyesinde gelmişti (10.00).

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD'de tek veri Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi olacak (18.30).