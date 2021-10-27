Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ekim 2021)

Yurt içi piyasalarda Ekonomik Güven Endeksi ve geçen aya ait kesin dış ticaret rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya 10 büyükelçi için 'istenmeyen adam' gerilimiyle başlayan Türk Lirası, konunun diplomatik bir krize yol açmamasıyla birlikte iki gündür değerleniyor. Hafta başında 9,85'e dayanan dolar/TL, dün 9,40'a kadar çekildikten sonra günü 9,50'nin hemen üzerinde kapatmıştı. Bu sabah da yatay seyrini koruyan dolar/TL, 9,52-9,53 bandında seyrediyor. Euro/TL ise 11,08'den işlem görüyor. (Saat 08:00 itibariyle)

Bu hafta açıklanan güçlü şirket bilançoları Wall Street endekslerini yeni zirvelere yükseltirken, ABD vadeli işlemleri yatay seyretti. Asya borsaları ise teknoloji hisseleri geriledi. Yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının artacağı beklentileri kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirisinin yükselmesine neden oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, yüzde 0,5 geriledi, ancak yine de yılın en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi, Hong Kong'da düşen teknoloji hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,6 geriledi.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de sektör verilerinin geçtiğimiz hafta ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde yükseldiğini ve fuel oil stoklarının beklenmedik şekilde arttığını göstermesinin ardından düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dünkü seansı yedi yılın en yüksek seviyesi ile kapatmasının ardından bugün yüzde 0,3 düşerek 86,15 dolara geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.788 dolar seviyesind eyatay seyirde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Suriye, Irak ve Lübnan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Biden’ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim" ifadelerini

kullandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kitle fonlaması tebliği yenilenerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşların asgari 1 milyon TL tamamının nakden ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekiyor. Tebliğle, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım miktarı 20,000 TL'den 50,000 TL'ye çıkarıldı.

ABD'de teknoloji şirketlerinin açıklanan 3. çeyrek bilançoları piyasalarda yüzleri güldürdü. Google arama motorunun sahibi Alphabet mali yılının üçüncü çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,7 yükselterek 18 milyar 936 milyon dolara çıkardı. Microsoft'un gelirleri ise yüzde geçen yılın aynı dönemindeki 37,15 milyar dolardan 45,32 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirin 43,97 milyar dolar olacağı yönündeydi. Twitter ise bu çeyrekte gelirlerini yüzde 37 artırdı. Şirket beklentilere paralel olarak 1,28 milyar dolar gelir elde ederken üçüncü çeyrekte faaliyet zararı 743 milyon dolar, net zarar 537 milyon dolar oldu.

ABD senatosunda Cumhuriyetçi Parti’den seçilerek görev yapmış olan Jeff Flake’in Biden yönetimi tarafından Türkiye’ye atanması, senatonun Dışişleri komisyonunda yapılan sesli oylama ile kabul edildi.

Bir grup Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Demokratlar, Başkan Joe Biden'in 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki sosyal harcama ve iklim değişikliği ile mücadele paketi üzerinde bir anlaşmaya dan gece de varamadılar.

ABD'de Elizabeth Warren liderliğindeki senatörler, şirketlere yüzde 15 minimum kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik teklif verdiler.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 738,74 milyar yuan seviyesine yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın son günü açıkladığı dış ticaret istatistiklerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle iki gün önce yayımlayacak (10.00). TÜİK Ekonomik Güven Endeksi verisini de duyuracak (10.00). Endeks Eylül ayında yüzde 1,6 artışla 102,4 puana çıkmıştı.

Fransa'dan gelecek üretici fiyatları Avrupa'dan izlenecek ilk veri olacak (09.45).

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bütçe sunumunu gerçekleştirecek (14.30).

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), öncü mal ticareti, dayanıklı mal siparişleri (15.30) ve DoE petrol stokları (17.30) verileri takip edilecek.

Kanada Merkez Bankası (BoC) faiz kararını açıklayacak. BoC son 12 toplantısında faizi yüzde 0,25 olarak korudu. Bu toplantıda da analistlerin beklentisi faizin değişmeyeceği yönünde oluştu.