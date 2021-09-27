Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Eylül 2021)

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri ve Merkez Bankası Başkanlarının konuşmaları izlenecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan ralli küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel çapta yaşanan enerji kriziyle beraber yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak varil başına 80 dolara doğru ilerliyor. Piyasaların yakından izlediği bir başka gelişme olan Çinli emlak devi Evergrande'nin yaşadığı nakit krizinde ise yerel yönetimin şirketin satış gelirlerini kontrollerine aldığı iddia ediliyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, yeni haftaya bu seviyelerin hemen altnda, 8,87'den başladı. Euro/TL ise 10,40'lı seviyelerden el değiştiriyor. (Saaat 08.00 itibariyle)

Asya borsaları, risk iştahının toparlanmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda üç haftalık kayıpların ardından bugün %0.5 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yeni bir başbakan seçilince ekonomiyi destekleyici yeni mali tedbirler alınacağı beklentisiyle yüzde 0.4 yükseldi.

Altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki hafif düşüşün desteğiyle yükselirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine yönelik ipuçları için Fed yetkililerinin bu haftaki konuşmalarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.759 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları arz endişeleriyle art arda beşinci günde artış kaydederken, Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Dünyanın bazı yerlerinde pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle talep yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç hafta yükseliş kaydedikten sonra bugün yüzde 1,5 artışla 79,23 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Almanya'da dün yapılan genel seçimde oy sayma işlemi devam ediyor. Ancak sayılan ilk oyların ardından yapılan projeksiyonlar 16 yıllık CDU/CSU iktidarının sonuna gelindiğini, SPD'nin 2005'ten bu yana ilk kez hükümeti kurma görevini alacağını gösteriyor. Son hükümette maliye bakanı görevini yürüten sosyal demokrat parti SPD’nin lideri Olaf Scholz projeksiyonlara göre yüzde 25,7 ile az farkla seçimi kazanmış görünüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, daha önce Senato'da kabul edilmiş olan 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım paketi için oylama tarihini 30 Eylül Perşembe olarak belirledi.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'de en az 2 yerel yönetim, zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un gayrimenkul satış gelirlerini kontrollerine aldılar.

New York Fed'den araştırmacıların, bankaların iklimle ilişkili risklerini ölçen br stres testi geliştirdikleri bildirildi.

Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanını belirleyecek seçim öncesinde herhangi bir favori yok.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan katı yakıtlar verileri, takvimdeki tek veri olarak görülüyor (10.00).

Yurt dışında günün erken saatlerinde Japonya'dan Hizmet Üretici Fiyatları (02.50) ve Öncü Göstergeler Endeksi (08.00) verileri gelecek.

Avrupa Merkez Bankası(ECB), Euro Bölgesi için Ağustos ayına ilişkin parasal gelişmeleri açıklayacak (11.00).

ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileri yakından izlenecek (15.30). ABD'de ayrıca Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) ile 2 ve 5 yıllık ihaleleri de piyasalar tarafından takip edilecek.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı konuşmaları bekleyecek. Lagarde Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi önünde konuşacak (4.45). Bailey'in konuşması ise Profesyonel Ekonomistler Topluluğu etkinliğinde olacak (21.00).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans (15.00) ve New York Fed Başkanı John Williams (16.00-19.00) günün konuşması olan diğer yetkilileri olacak.