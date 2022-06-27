Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Haziran 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı takip edilecek. Yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve 5 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Cuma kapanış sonrası gelen BDDK kararına tepkiler izleniyor. Dolar/TL, yeni haftaya 16,60 seviyelerinde başlarken Euro/TL ise 17,58 seviyelerinde.

BDDK tarafından cuma günü yayımlanan kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak. Cuma akşamı açıklanan kararın ardından dolar/TL Türkiye piyasaları kapanmışken bankalararası piyasada düşük hacimli işlemlerde 17,36 lira seviyelerinden hızla 16,40 lira seviyelerine kadar geriledi.

Geçen haftayı artıda kapatan ABD borsalarını izleyen Asya hisse piyasaları, petrol fiyatlarını gerilemesi ve agresif Fed faiz artırımlarının küresel resesyona sebep olacağı yönündeki endişelerin hafiflemesiyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,4, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları Nisan ayının ardından Mayıs ayında da geriledi. Ancak Mayıs ayında karlarda düşüş Nisan ayına göre daha yavaş oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Haziran ayı politika toplantısının bu sabah yayınlanan tutanakları, Banka'nın fiyat istikrarı hedefini başarmak için gevşek para politikası uygulamaya devam edeceğini ortaya koydu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Birlikte hareket ederek kırılan tedarik zincirlerini yeniden oluşturmalıyız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin G7 altyapı ortaklığına beş yıl içinde 200 milyar dolar katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tahran ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günlerde nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine devam edeceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 üyesi ülkelerin Rusya'dan altın ithalatına yasak getirme kararının Moskova'nın yılda 19 milyar dolar gelir elde etmesini engelleyeceğini öne sürdü.

ABD'nin Ukrayna'ya verilmek üzere Norveç'ten yeni hava savunma sistemleri satın aldığı önü sürüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul edecek (14.00)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler, iç ve dış güvenlik ile İsveç ve Finlandiya ile ilgili görüşmelerin gerçekleşeceği NATO Zirvesi konularının ele alınması bekleniyor (15.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek (18.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı kabul edecek (20.00).

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu temsil edecek.

Avrupa piyasalarında öne çıkan veri bulunmuyor. Piyasaların takip edeceği veri İspanya'nın üretici enflasyonu olacak. Ülkede üretici fiyatları yıllık yüzde 45,0 seviyesinde bulunuyor (10.00).

Günün en önemli verisi ABD'nin dayanıklı mal siparişleri olacak. Dayanıklı mal siparişleri en son yüzde 0,5 artış göstermişti (15.30).

ABD'nin diğer verileri bekleyen konut satışları ve Dallas Fed Teksas imalat aktivite endeksi olacak (17.00, 17.30).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası(ECB) Merkez Bankacılığı Forumu-2022 açılış konuşmasını yapacak (19.30)