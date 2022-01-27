Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ocak 2022)

Piyasaları yurt içi ve yurt dışında yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanacak "Enflasyon Raporu" günün en önemli yurt içi gündemi olacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.

İki günlük toplantısı dün sona eren Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL'de dünkü 13,55-13,60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13,58 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15,30'un hemen altında.

Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine geriledi, kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2'nin üzerinde düşerek 5 Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.5'in üzerinde düşerek 26 Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Altın fiyatları Ukrayna'ya ilişkin endişelerin yol açtığı güvenli liman talebinin dolar ve Hazine getirilerindeki kazanımları dengelemesi ve Fed'in Mart ayından itibaren faiz artırımlarının başlayacağı sinyali vermesiyle birlikte son seansta keskin bir düşüş kaydetmesinin ardından bugün yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 22 Kasım'dan bu yana görülen en kötü performansını göstererek yüzde 1,6 düşüşle kapanmasının ardından bugün belirgin bir değişim göstermedi 1,816 dolar seviyesini kaydetti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarıma sesleniyorum; diyorum ki kamu bankalarına gidin. Kamu bankalarına gitmek suretiyle de böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin. Kamu bankaları bu konuda hassas. Vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayretin içerisine giremez. Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları biliyorum. Ama bunu söylemeye mecburum” dedi.

Erdoğan, "Yüksek faiz ortamının orta uzun vadede kırılganlık oluşturduğu aşikar" dedi. Erdoğan, “İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un şubatın başında bir ziyareti söz konusu” dedi.

Asgari ücretteki artış ile birlikte, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından, ilgili yasal düzenlemenin uygulama tebliği de yayınlandı. Yüzbinlerce işletme, Ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu.

İngiltere’de Başbakanlık binasında Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesine tepkiler sürerken, Başbakan Boris Johnson bir kez daha istifa çağrılarını reddetti.

Ukrayna’daki krize çözüm üretilmesi adına Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen ’Normandiya Dörtlüsü’ zirvesinin ardından basın toplantısı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Dmitriy Kozak zirvenin zor ama samimi bir görüşme ile gerçekleştiği söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verildiğini belirterek, "NATO, yazılı önerilerini Rusya’ya iletti" dedi.

Şili Merkez Bankası, faiz oranını 150 baz puan artırdı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu rapora ilişkin bir sunum yapacak. TCMB bir önceki raporunda enflasyon tahminini 2022 yılı sonunda orta noktası yüzde 11,8 olmak üzere yüzde 9,6 ile yüzde 14,0 aralığında; 2023 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 7,0 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceği tahmin etmişti (10.30).

TCMB, 20 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımlayacak (14.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3'er yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısına başkanlık edecek (15.00).

Almanya'da Şubat ayına ilişkin öncü beklentileri içeren GFK Tüketici Güven Endeksi verisi gelecek. Endeks Ocak ayı için -6,8 ile son 7 ayın en düşük seviyesine inmişti (10.00).

ABD'de 2021 yılının son çeyreğine ilişkin ilk GSYH rakamları, Aralık ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri, analistlerin merakla takip edeceği veriler arasında yer alıyor (16.30).

İşsizlik başvuruları (16.30), bekleyen konut satışları (18.00), doğal gaz stokları (18.30) ve Kansas City Fed İmalat Endeksi (19.00), ABD'den izlenecek diğer veriler olacak.

ABD'nin 4 ve 8 haftalık bono, 7 yıllık tahvil ve Kanada'nın 30 yıllık tahvil ihaleleri de takvimde yer alıyor.