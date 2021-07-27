Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Temmuz 2021)

Haftanın ikinci gününde yurt içinde önemli bir veri bulunmazken Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında piyasalar ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının sonuçlarını ve ABD'de yayımlanacak finansal sonuçları takip edecekler. Ayrıca Alphabet Inc, Apple Inc ve Microsoft Corp çeyreklik sonuçlarını bugün ilerleyen saatlerde, Amazon ise bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Dün piyasaların açılışıyla birlikte 8,60'ın üzerine atak yapan dolar/TL, kademeli olarak yeniden son haftaların denge seviyeleri olan 8,55'e doğru çekilmişti. Kur bu sabahki işlemlerde de 8,55-8,56 bandında işlem görüyor. Euro/TL de dünkü kapanış seviyeleri olan 10,10'dan el değiştiriyor.

Küresel Piyasalar: Asya borsaları, Çin'in internet devi şirketlerinde üç gündür devam eden satıcılı seyrin etkisiyle gerilerken tahvil ve para piyasaları Fed'in para politikası toplantısı öncesinde tetikte seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi kayıplarını artırarak yüzde 0.25 düşüşle Aralık ortalarından beri en düşük seviyesini gördü. ABD borsaları ise dünü rekor seviyelerde tamamladı.

Petrol fiyatları, dünya genelinde artan koronavirüs vakalarına rağmen aşılama oranlarının artmasıyla ve arzın talebi ancak karşılayacağı beklentileriyle yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0,5 yükseldikten sonra yüzde 0,2 artışla 74,63 dolara çıktı.



Altın fiyatları, yatırımcılar Fed'in toplantısını beklerken 1.800 dolar olan direnç seviyesinin altında dar bantta seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait ve 2016'da alınan kararla yönetimine kayyım atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 1.8 milyon TL muhammen bedel üzerinde satışa çıkarılan işletmenin ihalesi 25 Ağustos'ta yapılacak.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla daha az maliyetli elektrikli otomobillerin satışlarının artmasının etkisiyle ikinci çeyrekte 1.14 milyar dolar ile rekor seviyede kâr açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre, Çin hükümeti ülke içi fiyatları düşürmek amacıyla çelik ihracatına vergi getirmeyi planlıyor.

Güney Kore ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,7; geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 5,9 ile beklentilerin hafif altında büyüdü. Büyüme beklentisi bir önceki döneme göre yüzde 1; yıllık bazda ise yüzde 6,1 düzeyindeydi.

Amazon.com, kriptopara Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ABD Dışişleri Baekanı Yardımcısı Wendy Sherman ile görüşmesinde, ABD'nin tüm tek taraflı yaptırım ve tarifeleri kaldırmasını istedi.

Sputnik V aşısını üreten kurumlar arasında yer alan Rus biyoteknoloji şirketi Biocad, COVID-19'a karşı geliştirdiği yeni aşı için Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan birinci ve ikinci klinik araştırma izni aldı.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Ay (322 Gün) vadeli Hazine bonosu ile 5 yıl (1.848 Gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri (15.30), FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (16.00), Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (17.30), API petrol stokları (23.30) verileri takip edilecek. Ayrıca 5 yıllık tahvil ihalesi de piyasaların yakından izleyeceği gündem olacak.

İngiltere'nin 5 yıllık tahvil ihalesi bulunuyor.