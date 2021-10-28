Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Ekim 2021)

Türkiye'de piyasaların yarım gün açık olduğu yeni günde önemli gündem maddeleri bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yılın dördüncü ve son "Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve turizm istatistikleri de öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Yurt dışında da yoğun bir veri akışı bulunuyor. Almanya işsizlik ve enflasyon rakamları, Euro Bölgesi güven endeksleri ve ABD büyüme piyasaların merakla beklediği veriler arasında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ilk saatlerinde 9,84'le rekor kırarak başladıktan sonra, 3 gündür gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 9,50 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 11,05'in hemen altında el değiştiriyor.

Dünya borsaları, tedarik zincirindeki aksaklıklara net bir şekilde işaret eden şirket bilançolarının ardından rekor zirvelerden geriledi. Yatırımcılar ise merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya tahminlerden daha erken başlayıp başlamayacağını değerlendiriyor. MSCI dünya borsalar endeksi yüzde 0,1 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,1 düştü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ülke ekonomisinin COVID-19 pandemisi sonrasında güçlendirilmesi için bir dizi vergi indirimi uygulanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin önümüzdeki ayın başlarında İran ile 7. tur müzakereler için Avusturya’nın başkenti Viyana’ya dönmeye hazır olduğunu belirterek, "Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız ve 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına karşılıklı tam uyuma dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşmanın ve uygulamanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BOJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM), üst üste altıncı toplantısında da faiz oranında artışa gitti. Ancak yapılan faiz artırımı piyasa beklentisinin üzerine çıktı. COPOM'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 6,25'ten yüzde 7,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi 100 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Kanada Merkez Bankası (BoC), nicel gevşeme programını beklenenden daha erken sonlandırırken ve faiz oranlarını beklenenden daha erken olarak Nisan 2022'ye kadar artırabileceği sinyalini verdi. BoC'nin hamlesi, Fed'in de faiz artırımları konusunda daha hızlı hareket edebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Piyasalar 2022 yılının sonuna kadar iki faiz artışı planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom Başkanı Alexei Miller'e Avrupa'daki gaz depolama tesislerine doğal gaz pompalamaya Rusya'nın kendi stoklarının doldurulmasının ardından başlanması talimatı verdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, katı yakıtlar ve 3.çeyrek turizm istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu" ile ilgili bir sunum yapacak. TCMB'nin bir önceki raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,1, gelecek yıl sonu tahmini yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyordu (10.30).

TCMB ayrıca 21 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini de yayınlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayılarını açıklayacak (11.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (12.00).

Almanya'dan gün boyu önemli veriler ekranlara düşecek. İstihdam verileri erken saatlerde gelirken (09.00), ardından işgücü rakamları (10.55), eyaletlerin enflasyonu ve son olarak tüm ülke için enflasyon (15.00) rakamları açıklanacak.

Euro Bölgesi için Ekonomik Görünüm ve Tüketici Güven Endeksi verileri gelecek (12.00).

Günün diğer en önemli faiz açıklaması ise Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararı olacak (14.45). Kararın ardından Başkan Christine Lagarde, her zaman olduğu gibi basın toplantısı düzenleyecek (15.30).

ABD'de günün en önemli verisi üçüncü çeyrek döneme ilişkin ilk kez açıklanacak GSYH rakamları olacak. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 6,7 büyümüştü (15.30).

ABD'de gelecek diğer veriler işsizlik başvuruları (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30), Kansas City Fed İmalat Üretim Endeksi (18.00) olacak. ABD'de 7 yıllık tahvil ihalesi de bulunuyor.