Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Eylül 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğu'nun vereceği mesajlar izlenecek. Yurt dışında ise ABD konut ve Tüketici Güven Endeksi verileri de yurt dışı gündemin takip edilecek maddeleri olacak. Öte yandan petrol fiyatları da son 3 yılın zirvesindeki seyrini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngörüyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün sabah saatlerinde zirveyi 8,90 sınırına taşıdıktan sonra gevşeyen dolar/TL, günü 8,81 düzeyinde tamamlamıştı. Benzer şekilde 10,45'e dayanan euro/TL de, 10,31 civarında günü bitirmişti. Her iki kur da bu sabah da dünkü kapanış seviylerinden işlem görüyor. Dolar/TL, 8,81-8,82 bandında, euro/TL ise 10,32'lerden el değiştiriyor.

Asya borsaları yatırımcıların China Evergrande Group'un çözülmeyen borç sorunundan endişe duymaları ve Çin'de yaşanan elektrik kesintilerinin potansiyel etkilerini yakın takip etmeleri nedeniyle çoğunlukla geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street borsalarını takip ederek yüzde 0,13 ekside. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6, Avustralya'nın S&P/ASX200 endeksi yaklaşık yüzde 1 geriledi. Çin'in lokomotif hisse endeksi CSI300 açılışta %0.1 yükselirken Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,44 artıda.



Altın fiyatları yatırımcıların China Evergrande'de yaşanan kriz nedeniyle endişelenmesi nedeniyle dolar ve ABD tahvil getirilerindeki artışa rağmen yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artarak 1.751 dolar seviyesinden işlem gördü.

Petrol piyasaları koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasakların gevşetilmesinin akabinde talebin artmasından dolayı tedarik sorunları yaşanacağı beklentisiyle erken saatteki kayıplarını terse çevirerek yükselişini altıncı günde de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,8 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,5 daha yükselerek 79,95 dolar ile 2018 yılı Ekim ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB faiz indiriminin Türkiye'nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumu yaptı.

ABD'de Senato, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesine yönelik tasarıya onay vermedi.

Almanya seçimlerini önde tamamlayan Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, bir koalisyon için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "yeterince ortak noktaya" sahip olduklarını söyledi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in ardından Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da görevinden ayrılma kararı aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ciddi bir endişe haline gelmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını artıracağını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama amanının gelmekte olduğunu söyledi. Ancak Williams, bir faiz artırımının hala çok uzakta olduğuna da işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, ABD'de istihdamin Fed'in aylık tahvil alımlarını azalmaya başlaması için hedeflenen seviyenin hala biraz altında olduğunu söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in çalışmak isteyen her Amerikalının bir iş bulmasını sağlama taahhütüne bağlı olmaya devam ettiğini söyledi.

SEC Başkanı Gary Gensler, ABD kriptopara piyasaları ve bunlarla ilgili platformların regülatörlerin gözetim, denetimlerinin dışında kalmaya devam etmeleri halinde bunun sonunun iyi olmayacağı uyarısında bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katılacak (12.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), uluslararası rezervler ve döviz likiditeki verilerini açıklayacak (10.00).

Avrupa piyasalarında Almanya'dan gelecek GFK Tüketici Güven Endeksi (09.00) ile Fransa'dan gelecek Tüketici Güven Endeksi (09.45) takip edilecek.

ABD'de öncü mal ticaret dengesi (15.30), FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (16.00), Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (17.30), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek. Ayrıca 7 yıllık tahvil ihalesi de gündemde bulunuyor.

ECB Başkanı Lagarde, bir gün önce parlamentoda yaptığı konuşmanın ardından bu kez ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşacak (15.00).

İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyesi Catherine Mann (15.50), Chicago Fed Başkanı Charles Evans (16.00), St. Louis Fed Başkanı James Bullard (20.40), Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (22.00), günün konuşma yapacak merkez bankası yetkilileri olacak.

Ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği "Şoklar, Değişimler ve Gelişen Ekonomik Manzara" 2021 Yıllık Toplantısı'nda konuşacak (21.30).