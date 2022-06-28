Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Haziran 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı günde, yurt dışında Almanya GfK tüketici güveni, ABD konut fiyatları ve tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftanın kapanışında gelen ticari kredilerle ilgili döviz şartı düzenlemesi sonrasında 17,35'lerden 16,07'ye kadar çekilen dolar/TL, bu sabah dünkü kapanış seviyeleri olan 16,50-16,55 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL 17,52 seviyesinde yatay.

Asya borsaları, dün dalgalı seyreden ABD borsalarını izleyerek gerilerken petrol fiyatları geçen haftanın keskin düşüşünün ardından tırmanmayı sürdürdü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 gerileyerek bu ayki kayıplarını yüzde 3,8'e çıkardı. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,5 artıya geçti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonra varmadan inşallah bitirecekler. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle, tüm işçilerimizle ve emeklilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" dedi.

Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı.

Rus doğal gaz devi Gazprom, 21-28 Haziran tarihleri arası için planlanmış bakım çalışmalarının tamamlandığı TürkAkım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının yeniden başladığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin’in kasım ayında Endonezya’da düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılmayı planladığını açıkladı.

Kanada, Rus, Belaruslu ve Ukraynalı toplam 82 kişi ve kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 liderlerinin iklim, enerji ve açlıkla mücadelede işbirliğini arttıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ticarette kayrılan ülke statüsünün kaldırılmasının ardından bu ülkeden ithal edilen bazı ürünler için gümrük tarifesini yüzde 35'e çıkardı.

İngiltere'de enflasyon bekleyişleri Haziran ayında Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 4'lü toplantı yapacak.

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek GfK tüketici güven endeksiyle açılacak. Geleceğe dönük beklentileri yansıtan endeks bir önceki ay -26,0 seviyesinde gelmişti (09.00).

Son 12 toplantısında da faiz artıran Macaristan Merkez Bankası'nın yeni kararı izlenecek. Analistler toplantıdan 50 baz puan daha artış gelmesini bekliyorlar (15.00).

NATO Zirvesi Madrid'de başlayacak.

ABD'de öncü mal ticareti ve toptan stok verileri yayımlanacak (15.30).

ABD'de S&P Case Shiller ve FHFA tarafından hesaplanan konut fiyatları aynı saatte açıklanacak (16.00).

Conferans Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi, ABD'de beklenen diğer veriler olacak. Endeksler en son aynı sırayla 106,4 ve -9 olarak açıklanmıştı (17.00).

ABD'de bir diğer bölgesel endeks Dallas Fed Teksas hizmet sektörü aktivite endeksi olacak (17.30).

ABD Hazinesi'nin 7 yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor. Bir önceki 7 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 2,777'ye kadar yükselmişti (20.00).

Petrol işlemcileri tarafından yakından izlenen API petrol ve petrol ürünleri stokları günün son verisi olacak (23.30).

2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için İran ile ABD arasında dolaylı görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.