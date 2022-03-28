Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Mart 2022)

Piyasalar haftaya sakin bir gündemle başlayacak. Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD tahvil ihaleleri analistler tarafından takip edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı da gündemde yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftaya sakin başlarken dolar/TL, geçen hafta genelinde de olduğu gibi 14,80'in hemen üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,25 civarında el değiştiriyor.

Asya borsaları ve petrol fiyatları, Shanghai'da koronavirüs vakalarındaki artışın küresel faaliyeti etkileyeceği beklentileriyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 geriledi. Endeks, son zamanlarda gördüğü dip seviyelerin oldukça üzerinde kalsa da aylık bazda yüzde 3 eksideydi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Brent petrol fiyatları yüzde 3'e yaklaşan değer kayıplarıyla 114 dolara çekildi. Spot altının ons fiyatı ise yüzde 1 civarı değer kaybetti ve 1.942 dolara indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’ndaki mülakatta, “S400’leri Ukrayna’ya vermek gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze olarak Türkiye’de yapılacağı duyuruldu. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye’de bir araya geleceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

Japonya Meclisi, ülkedeki ABD askerlerinin maliyetini paylaşmak üzere Washington'a yaklaşık 8 milyar dolar ödenmesini öngören anlaşmayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, "NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme" dedi.

Çin’in en büyük kenti olan Şanghay’da Belediye, kentte son 24 saatte 4 bin 500 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayılarının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Şanghay’ın Pudong bölgesini 1 Nisan’a kadar kapatma kararı aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yabancı merkez bankalarının Japonya Merkez Bankası'nda tuttukları rezervlere el koyamayacaklarını söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) getiri eğrisini savunmak için bu yıl ikinci kez tahvil piyasasına girmeye ve 10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinden yüzde 0,25 faiz oranı ile sınırsız miktarda satın almaya karar verdi. BoJ kararını yarın uygulayacak.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), katı yakıtlar istatistiklerini dışında beklenen bir veri bulunmuyor (10.00).

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda başta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler olmak üzere gündemdeki maddeler görüşülecek (15.00). Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak (19.00).

Avrupa piyasalarında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Litvanya ve Norveç perakende satışları (09.00), İspanya mortgage verileri (10.00) sakin günün ekranlara düşecek verileri olacak.

ABD'de öncü mal ticaret dengesi ve toptan stok verileri (15.30) ve Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri açıklanacak.

ABD Hazinesi'nin 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri de takvimde yer alıyor (18.30, 20.00).