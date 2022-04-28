Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Nisan 2022)

Piyasaları yeni günde yoğun bir gündem bekliyor. Yurt içinde ekonomik güven endeksi verisi izlendikten sonra gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu" ile ilgili düzenleyeceği basın toplantısında olacak. Yurt dışında ise Almanya enflasyon ve ABD büyüme rakamları yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Küresel piyasalarda olduğu gibi Türk Lirası karşısında küçük adımlarla da olsa yükselişini sürdüren ABD Doları, bu sabah saatleri itibariyle 14,82'nin üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise küresel piyasalarda zayıflayan euro etkisiyle hafif düşüşle 15,71 düzeyinde.

Dünya borsaları teknoloji şirketlerinin bilançolarından destek bularak yükseldi, ancak Avrupa'daki enerji krizi ve Çin'de devam eden tecrit uygulamaları nedeniyle temkinli işlemler görüldü ve yatırımcıların güvenli varlıklara ve tahvil getirilerine yönelmesiyle dolar değer kazanarak 20 yılın zirvesine yaklaştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnovatif yaklaşımlarla ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yürüyoruz. KKMH uygulamamız bunlardan bir tanesi. Bu enstrüman ile döviz kurundaki oynaklığı durdurmuş olduk. Dövizdeki oynaklıklar ülkenin gündeminden çıktı. Önümüzü görerek hareket edebiliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezon başında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki sürece dışarıdan bir müdahale olması durumunda bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit sayıp karşılık vereceklerini ifade ederek, “Dışarıdan biri Ukrayna’ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır" dedi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi, 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin tahvil alımlarını üçüncü çeyrekte sona erdirmesinin ve yıl sonundan önce faiz artırmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Japonya'da sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ancak üretimde artış yüzde 0,5 olan beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışlar ise Şubat ayındaki düşüşün ardından Mart ayında toparlandı.

İngiltere otomobil üretimi üst üste dokuz aydır düşüş gösteriyor. İlk çeyrek dönemde yaklaşık 100 bin daha az araç üretildi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ve Şubat ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak (10.00). Ekonomik güven endeksi bir önceki ay yüzde 2,5 düşüşle 95,7 seviyesine inmişti.

Yurt içinde günün en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak yılın ikinci "Enflasyon Raporu" olacak. TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için tüketici fiyat tahminini yüzde 23,2 olarak açıklamıştı. Bu raporda tahminin yukarı yönde revize edileceği tahmin ediliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rapora ilişkin bir sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak (10.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da ilk önemli veriler İspanya'nın Nisan ayı öncü tüketici fiyatları ve ilk çeyrek işsizlik oranı olacak (10.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin 2021 Yıllık Raporunun Belçika Sunumu'nu Brüksel'deki ECON Komitesinde yapacak (10.00).

Euro Bölgesi için açıklanacak güven endeksleri de piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bölgede ekonomik görünüm, sanayi, hizmet ve tüketici güven endeksleri aynı anda yayımlanacak (12.00).

Günün Avrupa için en önemli verisi ise Almanya enflasyonu olacak. Gün boyu 6 eyaletten gelecek tüketici fiyatları verilerinin ardından, Ülke geneli için öncü enflasyon rakamları açıklanacak. Almanya'da uzun yılların zirvesini yapan enflasyonda bu kez düşüş bekleniyor. Geçen ay yüzde 7,5 olan enflasyonun yüzde 7,2'ye ineceği tahmin ediliyor (15.00).

ABD'den haftanın merakla beklenen verilerinden olan GSYH rakamları gelecek. 2021 yılı son çeyrekte yüzde 6,9 büyüyen ABD ekonomisi için yılın ilk çeyrek rakamlarının ilk tahmini açıklanacak. Analistlerin tahmini ilk çeyrek büyümesinin yüzde 1,0 civarında olacağı yönünde oluştu. Atlanta Fed GDPNow araştırmasında son rakam yüzde 0,4 büyüme şeklinde oluştu (15.30).

Aynı saatte her perşembe olduğu gibi haftalık işsizlik başvuruları ekranlara düşecek.

ABD doğal gaz stoklarının ardından Kansas City Fed imalat endeksi verileri yayımlanacak (17.30, 18.00).