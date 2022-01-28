Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Ocak 2022)

Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi ve Hizmet Üretici Fiyatlarının takip edileceği haftanın son gününde, yurt dışında ABD verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Fed sonrası güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle, günlerdir dengelendiği 13,50 seviyesini yukarı yönlü kıran dolar/TL, iki gündür 13,60'ın hemen üzerinde yeni denge arayışını sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde dolar/TL 13,63; euro/TL ise 15,20 dolaylarında değerleniyor.

Asya borsaları, ABD borsalarında Fed'in sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından görülen düşüşlerin, güçlü ekonomi ve Apple'dan gelen güçlü bilançodan destek bularak dünkü seansta görülen sert kayıplarının bir kısmını telafi etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 2,26 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2 yükseldi. Ancak endeks yine de aylık bazda yüzde 5,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,49 yükseldi. Çin lokomotif endeksi CSI300 ile yüzde 0,24 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,41 geriledi.

Altın fiyatları piyasaların Fed'in politika sıkılaştırma planlarını değerlendirmesiyle dolar endeksinin son birkaç ayın zirvesine yükselmesinin ardından bugün 1.796 dolar seviyesinde yatay.

Petrol fiyatları, başlıca üreticilerin, artan talep karşısında üretimde sınırlı artış politikalarını devam ettirmeleri nedeniyle oluşan kısıtlı arz endişeleriyle art arda altıncı haftada da yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 89,79 dolara yükseldi. Öte yandan, fiyatlar dünkü seansın başlarında Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 91.04 dolara kadar yükselmişti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ABD'nin bu kararlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu tekrarladı.

IMF'in Japonya bölüm şefi Ranil Salgado, Fed'in beklenen faiz artırımlarının ABD ile Japonya arasındaki faiz farkını genişleterek Japon Yeni üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.

IMF, Japonya'yı pandemi döneminde ekonomiye sağlanan acil destekleri azaltmayı ve uzun vadede emlak ve sermaye kazancı vergilerini artırmayı değerlendirmesi yönünde uyardı.

İtalya’da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre federal vergi gelirleri 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 7,1 azaldı.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın son günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verisini açıklayacak. Endeks bir önceki ay yüzde 1,8 düşüşle 97,6 seviyesine inmişti (10.00).

TÜİK aynı saate Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi ve katı yakıtlar istatistiklerini de duyuracak.

Fransa'nın 2021 yılı son çeyreğine ilişkin öncü GSYH verileri, Aralık ayına ilişkin tüketici harcamaları ve üretici fiyatları verileri takvimde yer alıyor (09.30).

Almanya'da geçen hafta 2021 yılının tamamı için açıklanan öncü GSYH rakamlarının ardından bu kez yılın son çeyrek dönemi için veriler gelecek. Ülkede bir önceki dönem GSYH dönemsel yüzde 1,7, yıllık yüzde 2,5 artış göstermişti. Analistler dönemsel yüzde 0,5 daralma, yıllık yüzde 1,3 büyüme tahmin ediyorlar (12.00).

Tayvan, Hong Kong, Avusturya, İspanya, İsveç ve Belçika, 2021 yılı son çeyrek için GSYH rakamları gelecek diğer ülkeler olacak.

Euro Bölgesi için Ocak ayına ilişkin görünüm endeksleri açıklanacak. Bir önceki ay Ekonomok Görünüm Endeksi 115,3, Tüketici Güven Endeksi -8,3 olarak gelmişti (13.00).

Bölge için diğer takip edilecek veriler Euro Bölgesi parasal istatistikler, İzlanda tüketici fiyatları, İtalya güven endeksleri ve üretici fiyatları, İspanya cari işlemler dengesi olacak.

Amerika piyasalarında ABD'den gelecek veriler takip edilecek. Tüketicilerin gelir ve harcama hareketlerinin takip edildiği kişisel gelirler ve tüketim rakamları ile çekirdek enflasyon olarak takip edilen PCE Aralık ayı rakamları açıklanacak. Bir önceki ay kişisel gelirler yüzde 0,4, harcamalar yüzde 0,6 artarken, çekirdek PCE aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,7 yukarı gelmişti (16.30).

Aynı saatte 2021 yılı son çeyrek dönemine ilişkin istihdam maliyet rakamları yayımlanacak.

Günün diğer önemli verisi Michigan Tüketici Güven Endeksi olacak. Ocak ayına ilişkin ilk verisi 68,8 olarak açıklanan Endeksin nihai rakamları açıklanacak (18.00).

Günün son verisi ise haftalık olarak açıklanan Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (21.00).