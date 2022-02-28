Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Şubat 2022)

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Yurt içinde haftaya önemli verilerle başlanacak; GSYH ve dış ticaret rakamları açıklanacak. Avrupa ve ABD'de de yoğun veri akışı takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen hafta Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 14,65'e kadar yükseldikten sonra haftayı 13,87'den tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya sert yükselişlerle başladı. Yüzde 2'ye yakın değerlenen dolar/TL, 14,08'e kadar tırmandı. Euro/TL'de ise parite etkisiyle yükseliş yüzde 1 civarında ve kur 15,72'ler düzeyinde.

Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ham petrol fiyatları artarken ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Asya borsaları genelinde sınırlı düşüşler yaşanırken ABD vadelileri yüzde 2'lerin üzerinde düşüşte.

Güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin artması, dolar ve yenin yanı sıra tahvil getirilerine de destek sağlarken, euro Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün nükleer silahlara da sahip kuvvetleri "yüksek alarma" geçirdiğini açıklamasının ardından geriledi.

Bölgede gerilimin yükselmesinin ardından dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi Rusya'dan yapılacak olan sevkiyatlarda aksama görülebileceği endişelerinin kuvvetlenmesiyle brent ham petrolü vadeli işlemleri yüzde 4 primle 102 doların üzerine tırmandı. Altın fiyatları da yüzde 1 civarı yükselişle 1.910 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO’nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri’nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldı. Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin ön koşul olarak Ukrayna-Belarus sınırında görüşme konusunda anlaştığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak olan müzakerelere değinerek, "Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir arada tutmak olduğunu ve Rusya'ya karşı iki seçeneklerinin olduğunu ifade etti. Biden, "İki seçeneğiniz var, üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak" dedi.

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını "sebepsiz bir kışkırtma ve üretilmiş tehditler" olarak nitelendirdi.

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

S&P ve Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü, Moody's olası indirim için izlemeye aldı. S&P, Rusya'nın kredi notunu düşürdü, Moody's olası indirim için izlemeye aldı.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk, ayın son gününde Türkiye'de önemli veriler açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından 2021 yılı ve son çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamları, Ocak ayı dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları açıklanacak (10.00).

2021 yılı üçüncü çeyrek dönemde GSYH yıllık bazda yüzde 7,4, 2020 yılında ise yüzde 1,8 artış göstermişti. ForeksHaber anketinde ekonomistlerin 2021 yılının dördüncü çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 8,5, yılın tamamı için yüzde 11,0 büyüme yönünde oluştu.

Ticaret Bakanlığının gümrük verilerinden derlediği bilgilerle Ocak ayında ihracat yüzde 17,3 artışla 17,59 milyar dolar, ithalat yüzde 55,2 artışla 28,03 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı 10,44 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS endeksleri verileri de aynı saatte gelecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ocak ayına ilişkin M3 ve M1 para arzı verilerini yayımlayacak (14.30).

Avrupa'da yoğun bir veri akışı piyasaları bekliyor. Öne çıkanlar, Danimarka GSYH (10.00), İsviçre perakende satışlar (10.30), İspanya öncü tüketici fiyatları, Avusturya ve Slovakya üretici fiyatları (11.00), İsveç GSYH (11.30), Polonya GSYH (12.00), Euro Bölgesi parasal göstergeler (12.00), Slovenya GSYH ve perakende satışlar (12.30), Portekiz tüketici fiyatları (12.30), Yunanistan perakende satışlar, üretici fiyatları, İtalya üretici fiyatları (13.00), Sırbistan GSYH, sanayi üretimi, perakende satışlar, Portekiz, Letonya ve İrlanda perakende satışlar (14.00) olacak.

ABD'de öncü mal ticareti, öncü toptan stoklar (15.30), Chicago PMI (17.45), Dallas Fed Teksas imalat endeksi (18.30) verileri bulunuyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşacak (18.30).