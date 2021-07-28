Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Temmuz 2021)

Yurt içinde fiyatlanacak önemli bir veri bulunmazken şirket bilançoları izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank ve Tofaş, 6 aylık finansal raporunu açıklayacak. Küresel piyasaların gözü ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında olacak.

Piyasalarda faizle ilgili bir değişim beklentisi bulunmuyor. Fed Başkanı Jerome Powell son toplantının ardından yaptığı açıklamada, faiz oranlarını artırmayı tartışmak için çok erken olduğuna inandığını söylemişti. Powell'ın bu toplantının ardından yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Fed'in faiz kararı öncesinde Türk Lirası'ndaki yatay seyir devam ediyor. Bayram haftası ve bu hafta olduğu gibi dolar/TL, 8,55; euro/TL ise 10,10'un hemen üzerinde değerleniyor.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, yedi ayın dip seviyesinde kalırken, piyasalar Çin hisse senedi piyasalarındaki düşüşü sindirmeye devam etti. İşlemcilerin Fed'in para politikası toplantısı sonucu açıklanmadan önce büyük pozisyonlar almaktan kaçınmasıyla para piyasalarında sakin seyir hakim. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,3 geriledi. Hong Kong ve Çin piyasaları önceki seanstaki sert satış baskısının ardından yatay seyrediyor.

Altın: ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması, spot altın fiyatını psikolojik açıdan önemli olan 1800 dolar/ons seviyesinin üzerine taşıdı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1.807 dolar seviyesini gördü.

Petrol: ABD'de API tarafından açıklanan haftalık verilerin ABD'de petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düştüğüne işaret etmeleri petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolünün varil fiyatı 74,99 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre 36 cent artışla 74,84 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 41 cent yükselişle 72,06 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ve petrol gelirleri haricinde başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturduğunu ve "başının gerçekten dertte olduğunu bildiğini" söyledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık 0,2 puan artışla 129,1 seviyesine çıkarak 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

AB Komisyonru, İngiltere'den gelen talep doğrultusunda Kuzey İrlanda protokolünün ihlal edilmesi nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatma kararını askıya aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, AB adına Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz” dedi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TÜİK hanehalkı yurt içi turizm ve motorlu kara taşıtları verilerini açıklarken, TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi rakamlarını duyuracak (10.00).

Yurt dışında haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklanacak (21.00).

Avrupa piyasalarında önemli bir veri bulunmazken, Almanya'nın 15 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), öncü mal ticaret dengesi (15.30), DoE petrol stokları (17.30) yayımlanacak.

Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, konuşma yapacak (16.30).