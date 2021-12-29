Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Aralık 2021)

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri bakımından yine sakin bir gün yaşanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası raporu yayımlanacak. ABD'de ise bekleyen konut satışları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün sabah saatlerinde yüzde 3 civarı yükselişle güne başlayan ve sonrasında 11,80 seviyelerinde tutunmayı başaran dolar/TL, bu sabah da benzer seviyelerde. Dolar/TL, 11,80-11,90 bandında değerlenirken euro/TL 13,40-13,50 civarında el değiştiriyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

2015 İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ve İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması için Viyana'da sürdürülen müzakerelere ilişkin konuşan İranlı ve Rus yetkililer, pozitif adımlar atıldığını belirterek iyimser bir hava ortaya koydular.

Çin Merkez Bankası bugün de 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile bankacılık sistemine likidite sağlamaya devam etti.

ABD ve Rusya, Ukrayna'nın odağında yer alacağı güvenlik müzakerelerinin 10 Ocak tarihinde yapılması konusunda anlaştılar.

Tesla CEO'su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satma taahhüdünü yerine getirmeye oldukça yaklaştı.

Fransa ve İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları rekor kırdı.

-Yurt İçi Gündem..

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ekim ayına ilişkin katı yakıtlar verilerini yayımlayacak (10.00).

TCMB'nin 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası raporu açıklanacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekim ayına ilişkin bankacılık sektörü raporunu yayımlayacak (14.00). Bankacılık sektörü geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 50 milyar TL kar açıklamıştı. Bu yılın ilk 10 ayında ise açıklanan kar 66,1 milyar TL oldu.

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi için parasal göstergeler takip edilecek (12.00).

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), öncü mal ticareti (16.30), bekleyen konut satışları (18.00), DoE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek. 7 Yıllık tahvil ihalesi de ABD takviminde bulunuyor.