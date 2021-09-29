Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Eylül 2021)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşme günün öne çıkan gündem maddesi olacak. Piyasalar, yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi; yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'nu takip edecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün piyasalar kapandıktan sonra 8,8951 ile yeni zirvesini gören dolar/TL, bu sabah saatlerinde bu seviyelere yakın seyrediyor. Euro/TL ise yatay hareketler ile 10,40'ın hemen altında.

Asya borsaları Wall Street'te görülen düşüşleri takip ederek gerilerken yatırımcıların ekonomik belirsizliklere dair endişeleri ABD'nin gösterge tahvil getirilerinde artışa ve doların 10 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı. Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasları takip eden MSCI endeksi yüzde 1,43, Avustralya'nın S&P/ASX200 endeksi yüzde 1,5 geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin lokomotif hisse endeksi yüzde 1,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ülkedeki seçimlerden etkilenerek yüzde 2,35 geriledi.

ABD'nin 10 yıllık gösterge Hazine tahvil getirileri beş seansta 25 baz puan yükselerek ve Haziran ortasından bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 1.5513'te seyretti. Dolar endeksi 93.752 seviyesindeydi.

Petrol fiyatları, talepteki artışın sürüp sürmeyeceğine yönelik tekrar ortaya çıkan şüphelerin etkisiyle gerilerken, dünya genelinde COVID-19 vakalarında artış ve dünyanın bazı bölgelerinde görülen benzin sıkıntıları devam etti. Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesi olan 80,75 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 1,3 düşerek 78,06 dolara geriledi.

Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili getirilerinin bugün hafifçe gerilemesiyle birlikte yükseldi. Ancak doların son ayların en yüksek seviyesine çıkmasını sağlayan ABD'de faiz artırımının beklenenden daha erken geleceği yönünde artan endişelerin etkisiyle yedi haftanın dip seviyesine yakın bir yerde kaldı. Altının spot fiyatı yüzde 0,4 artarak ons başına 1.740 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Nikkei gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) portföyünde yuan cinsinden Çin devlet tahvillerine yer vermeyecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki akaryakıt krizinin iyileşmeye başladığını duyurarak sürücülere 'normal bir şekilde' benzin almaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında Biden yönetiminin OPEC üyeleri ile temasa geçtiğini ve petrol ürünlerinin maliyetlerini kontrol altına almak için her yolun değerlendirildiğini söyledi.

Çin hükümletinin, zor durumdaki gayrimenkul yatırım şirketi China Evergrande Group'un varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınması kararı hayata geçmeye başladı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya gelecekler. Görüşmede Rusya-Türkiye ortaklığının siyasi ve ticari-ekonomik alanlardaki çeşitli gelişim yönleri ele alınacak. Bunun yanında, Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya’daki mevcut durumlar dahil güncel uluslararası meseleler hususunda fikir alışverişi yapılacak.

Yurt içinde günün en önemli verisi TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekonomik Güven Endeksi olacak. Endeks Ağustos'ta yüzde 0,7 artışla 100,8 puana ulaşmıştı.

TÜİK ayrıca Ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini de duyuracak. Hizmet fiyatları bir önceki ay aylık yüzde 7,82, yıllık yüzde 37,99 artış göstermişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gelecek olan bankacılık sektörü Ağustos ayı raporu, piyasalar tarafından sektörel bazda takip edilecek veriler olacak. Bankacılık sektörü geçen yılın ilk 8 ayında 49,95 milyar TL, yılın ilk 7 ayında ise 40,19 milyar TL kar açıklamıştı.

Avrupa piyasalarında Almanya'nın ithal fiyatları, İspanya'nın enflasyon rakamları (10.00), İtalya'nın üretici fiyatları (12.00) ile Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm ve Tüketici Güven Endeksleri

(12.00) takip edilecek.

ABD'de öne çıkan bir veri bulunmazken, MBA mortgage verileri (14.00), bekleyen konut satışları (17.00) ve her hafta olduğu gibi DoE Petrol stokları (17.30) izlenecek.

Piyasaların yakından takip edeceği bir başka önemli gündem 4 büyük merkez bankası başkanının da konuşacağı ECB Merkez Bankacılığı Forumu olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ve BoE Başkanı Andrew Bailey, Forumda konuşma yapacaklar (18.45).

St. Louis Fed Başkanı James Bullard (02.00) ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (21.00), günün konuşma yapacak Fed bölgesel başkanları olacak.