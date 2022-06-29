Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Haziran 2022)

Yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilirken, yurt dışında Almanya enflasyon ve ABD GSYH rakamları öne çıkıyor. 3 Büyük merkez bankasının başkanının katılacağı forum da yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları hafta ortasında sabah saatlerin itibariyle hafif aşağı yönlü hareket ediyor. Dolar/TL 16,65'ten; euro/TL ise 1748'de işlem görüyor.

Asya borsaları, resesyon, enflasyon ve yüksek petrol fiyatlarının yarattığı endişeyle dün keskin düşen ABD borsalarına paralel olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü dolar yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi seansın ilk saatlerinde yüzde 1 düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, yüzde 1,30 düşen Avustralya borsaları ve yüzde 1,57 gerileyen Kore KOSPI endeksinin aşağı yönlü etkisiyle yüzde 1,1 düştü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan Ortak Momerandum’da "Finlandiya ve İsveç’in PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacağı" üzerinde anlaşma sağlandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadelede Türkiye’ye tam destek sözü" verdiğini aktararak, "Finlandiya ve İsveç, suçluların iadesinde Türkiye ile çalışacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Emekli aylıklarını 3 bin TL’ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’ye geldi.

İngiltere'de perakendeciler fiyatlarını Haziran ayında 2008 yılından bu yana görülen en yüksek oranda artırdılar.

Japonya'da perakende satışlar Mayıs ayında beklentilerden daha hızlı arttı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023’te ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini açıklayarak, "İskoç demokrasisinin Boris Johnson ya da bir başka İngiliz Başbakanının tutsağı olmasına izin vermeyeceğim” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan ABD’ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurdu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Japon ekonomisinin küresel enflasyonist trendden çok fazla etkilenmediğini savunarak para politikasının genişlemeci olmaya devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), ekonomik güven endeksi Haziran ayı verilerini duyuracak. Ekonomik güven endeksi en son yüzde 2,1 artışla 96,7 seviyesine çıkmıştı (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık sektörü Mayıs ayı rakamlarını açıklayacak. Bankacılık sektörünün yılın ilk 4 ayında karı 98,2 milyar TL olarak gerçekleşti (14.00).

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek (14.00).

-Yurt Dışı Gündem-

İspanya'nın tüketici fiyatları ve perakende satışları günün Avrupa piyasaları için öne çıkan ilk verileri olacak (10.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Luis de Guindos, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankacılığı 2022 konulu ECB Forumu'ndaki "Gayrimenkul Patlaması-Çöküş Döngüleri ve Para Politikası" VE "Küresel Değer Zinciri Baskıları, Uluslararası Ticaret ve Enflasyon" başlıklı iki oturuma başkanlık edecek (10.45, 11.45).

Euro Bölgesi için parasal göstergeler yayımlanacak (11.00).

Euro Bölgesi için diğer beklenen veri güven endeksleri olacak. Bölge için ekonomik görünüm, sanayi, hizmet ve tüketici güven endeksleri ekranlara düşecek (12.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB Forumu'nda "Enflasyon Beklentilerinin Para Politikası Yapımındaki Rolü" başlıklı panele başkanlık yapacak (13.15).

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ECB Forumunda "Para Politikası Yapımında Enflasyon Beklentilerinin Rolü" paneline katılacak (13.30).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

Brezilya'da IGP-M fiyat endeksi, FGV hizmet sektörü ve ticaret güven endeksleri aynı saatte ekranlara düşecek (14.00).

Gün boyu 6 eyaletten gelen enflasyon rakamlarının ardından, Almanya'nın tamamı için tüketici fiyatları açıklanacak (15.00).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey ve BIS Genel Müdürü Augustin Carstens, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşacaklar (15.30).

ABD'de yılın ilk çeyrek dönemi için final GSYH rakamları açıklanacak. ABD'de yılın ilk çeyreği için GSYH ikinci tahminde yüzde 1,4 daralma yönünde açıklanmıştı (15.30).

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'deki ittifak zirvesinin ilk gününün sonunda basın toplantısı düzenleyecek (16.45).

ABD'nin her hafta çarşamba günleri açıklanan ve petrol işlemcileri tarafından yakından takip edilen DoE petrol ve petrol ürünleri rakamları yayımlanacak (17.30).

Kanada Hazinesi'nin 30 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor (20.00).