Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Kasım 2021)

Haftaya yurt içinde ticaret ve Ekonomik Güven Endeksi rakamlarıyla başlanacak. Yurt dışında Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz piyasaları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, geçen haftanın kapanış seviyelerinin hafif üzerinde 12,40'tan işlem görürken euro/TL de yatay seyirle 14 liranın hemen altında alıcı buluyor.

ABD hisse senedi vadeli kontratları piyasalardaki toparlanmaya öncülük ederken, yatırımcılar birkaç hafta bekleyip Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ekonomik toparlanmaya zarar verip vermeyeceğini izlemeye hazırlanıyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi, ancak 2021'in dip seviyesinin üzerinde destek buldu. Japonya'nın Nikkei endeksi kayıplarını telafi etmesinin ardından yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, “Biz bu ekonomi politikasını akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. 19 yıldır bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemizin ekonomisini, kronik hastalıklar ve etkilerinden azaltma değil, tamamen tedavi aşamasına geçtik.” diye konuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e indirdi. Yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli notları "B+" ve kısa vadeli notları "B" olarak teyit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Güney Afrika’ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulunurken, “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ocak ayında itibaren düşmesini beklediğini ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşacağını öngördüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa'da geçici faktörlerin yönlendirdiği enflasyonu kontrol altına almak için şu anda para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

Japonya'da perakende satışlar Ekim'de 3 aydır ilk kez artış gösterdi. Ancak Ekim ayında satışlarda artış piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin ticaret ve Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak (10.00). Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 1,0 artışla 101,4 seviyesine çıkmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Ocak-Ekim dönemine ilişkin bankacılık sektörü raporunu yayımlayacak (14.00). Sektörün yılın ilk 9 aylık karı 56,98 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Avrupa piyasaları haftaya Almanya'dan gelecek enflasyon rakamlarıyla başlayacak. Ülkede enflasyon Ekim ayında yıllık yüzde 4,5 ile yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine gelmişti. Almanya'da 6 eyaletten gelecek enflasyon rakamlarının ardından ülke geneli için rakamlar açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda gerilemesi, yıllık bazda yüzde 5,0'e çıkması bekleniyor (16.00).

İngiltere mortgage onayları (12.30), İtalya üretici fiyatları, Avrupa'da takip edilecek diğer veriler olacak.

Öğlen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası(ECB) yetkililerinin üst üste konuşmaları izlenecek. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Andrea Enria, Başkan Yardımcısı Luis De Guindos (11.30) ve Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in konuşmaları sırasıyla ekrana düşecek. Akşam saatlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi Pentti Hakkarainen (17.00) ve Başkan Christine Lagarde'nin (20.15) açıklamaları izlenecek.

ABD'de bekleyen konut satışları (18.00) ve Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (18.30) verileri bulunuyor.