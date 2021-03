Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Mart 2021)

Takip Et

Haftanın ilk günü veri bakımından hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı yurt içi gündemin en önemli takvim maddesi olacak.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak hem kanalı hem de dünya ticaretini tıkayan Ever Given isimli geminin bu sabaha karşı yüzdürüldüğü açıklandı. Kanalın ne zaman açılacağı ise henüz belli değil. Ever Given'in Türkiye'nin dış ticaretine etkilerini DÜNYA'nın manşetlerine taşıdığı haberimizde bulabilirsiniz.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Geçen hafta 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalanan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da bunu başaramadı ve kapanışı 8,08'den yaptı. Dolar/TL, yeni haftanın açılışını ise 8,05 düzeyinden yapıyor. Euro/TL ise geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,59'dan 9,55'lere gerilemiş durumda.

Yurt dışı: Asya borsaları haftaya artışla başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3; Çin'in lokomotif hisseleri endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. ABD ve Avrupa vadelilerinde ise düşüşler yaşanıyor. Özellikle Nasdaq 100 vadeli enrdeksinde düşüş yüzde 1'in üzerinde.

Petrol: Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzüdürülmesi haberleriyle birlikte petrol fiyatları düşüşe geçti. Dünya ticaretindeki aksamanın etkisiyle geçen cuma günü 65 dolar sınırına kadar yükselen brent petrolün varili bu sabah 63 dolardan işlem görüyor.

Altın: Spot altının onsu yaklaşık iki haftadır 1.725-1.750 dolar bandından hareketlerini sürdürüyor. Sabah saatleri itibariyla spot altının ons fiyatı 1.727 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'in yazılı olarak sorularını yanıtladı. Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını belirtti.

Borsa İstanbul'da BİST-50 hisselerinde açığa satış işlemleri için geçen hafta salı gününden itibaren uygulanan yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, kamu devasa altyapı yatırımları yapmasını da içeren kamu harcamaları planını 2 program olarak açıklamayı ve ilk etapta altyapı yatırımlarına odaklanmayı hedefliyor. Öte yanda ABD'nin yeni Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ABD'nin Çin'den ithalata yönelik uygulamakta olduğu tarifeleri yakın gelecekte kaldırmaya hazır olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve teknoloji alanlarında 25 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. İki haftalık aranın ardından düzenlenen toplantıda koronavirüs risk haritasının son durumu değerlendirilecek ve yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı görüşülecek. Bilim Kurulu'nun en son 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gelişmelerle ilgili bilgi vermeleri bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), bankacılık sektörü Şubat dönemi verilerini yayımlayacak (14.00). Geçen yılın ilk iki ayında sektörü karı 15,13 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Sektör yılın ilk ayında 4,34 milyar TL kar açıklamıştı.

İngiltere'de mortgage onay ve kredileri, ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi bulunuyor. AB Komisyonu "Suriye'nin ve Bölgenin geleceğinin desteklenmesi" konulu 5. Brüksel Forumu'nu gerçekleştirecek. Bu arada ABD'nin ardından Avrupa da yaz saati uygulamasına hafta sonu geçti.