Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Mart 2022)

Yurt içinde hizmet üretici fiyatları ve bankacılık sektörü aylık verileri takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) genel kurul toplantısı da gündemde bulunuyor.

Yurt dışında Almanya GfK ve ABD konut verileri öne çıkıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yatay hareketlere devam ediyor. Dolar/TL 14,80'in üzerinde; euro/TL ise 16,30 civarında seyrediyor.

Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gevşek para politikasını devam ettirmesiyle Japon hisseleri öncülüğünde yükselirken, petrol fiyatları Shanghai'da başlatılan tecrit uygulamasının ardından Çin'de petrol talebinin düşeceği yönünde endişeler nedeniyle geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı KDV kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongreye sundu. Öneride milyarderlere ve şirketlere yeni vergi düzenlemesi getirilmesi yer alıyor. Bütçe planı, şirketlerin karlarını yöneticilere fayda sağlamak üzere hisse geri alımları için kullanmalarını sınırlamayı öngörüyor.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Ukrayna'daki savaşın uluslararası gerilimi tırmandırdığı bir dönemde savunma harcamaları için yeterince kaynak ayırmadığına işaret ederek Biden'in 5,79 trilyon dolar büyüklüğündeki 2023 mali yılı bütçesini reddetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı David Carter, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerinde Kongre’yi yasa dışı bir şekilde engellemeye “büyük ihtimalle” teşebbüs etmiş olabileceğine hükmetti.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Rusya’da rejim değişikliği olması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ne düşündüğü umurumda değil" dedi.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Cecilia Rouse, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın enerji ve gıda fiyatlarında yol açtığı yükselişe rağmen, önümüzdeki yıl enflasyon oranının aşağı geleceğini öngörmeye devam ettiklerini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Moskova ve Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan ofislerini kapatma sürecinde olduğunu duyurdu.

Çin'in en kalabalık kenti olan Şanghay, iki aşamalı olarak planlanan karantina, kapatma tedbirinin ilk aşamasının daha ikinci gününde kurallarda sıkılaştırmaya gitti. Sıkılaştırma, günlük vaka sayısının 4 bini geçmesinin ardından geldi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı öncesinde Dolmabahçe'de görüşecek. Erdoğan görüşmenin ardından Özbekistan'a hareket edecek. Erdoğan'ın hareketinden önce basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor (09.30).

TÜİK, Şubat ayı için hizmet üretici fiyatları verilerini yayımlayacak. Yılın ilk ayında hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 13,09, geçen yıl aynı aya göre yüzde 71,63 artış göstermişti (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Şubat ayına ilişkin bankacılık sektörü toplulaştırılmış verilerini yayımlayacak. Sektörün yılın ilk ayında karı 9,22 milyar TL olarak açıkladı (14.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Genel Kurulun açılış konuşmasını yapacak (14.00).

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak (14.00).

TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak (15.00).

Almanya'da Nisan ayı için GfK tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketicinin önümüzdeki döneme ilişkin bakışını yansıtan endeks bir önceki ay -8,1 puan olarak açıklanmıştı (09.00).

Günün bir diğer tüketici güven endeksi Fransa'dan gelecek. Şubat ayında 98 puan olan tüketici güven endeksi için Mart ayı rakamları izlenecek (09.45).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek.

ABD'de aynı saatte hem FHFA hem de S&P Case Shiller konut fiyatları endeksleri açıklanacak. İki kurum da Ocak ayına ilişkin verileri yayımlayacaklar (16.00).

ABD'nin diğer verileri Conferance Board tüketici güven endeksi, JOLTS açılan iş sayısı (17.00), Dallas Fed Teksas hizmet sektörü aktivite endeksi (17.30) olacak.

API tarafından açıklanacak petrol ve petrol ürünleri verileri günün son gündemi olacak (23.30).

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'daki durumu konuşmak üzere toplanacak.