Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Aralık 2021)

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönünde. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB- olarak teyit ederken görünümü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de bu gece yarısı Türkiye'nin raporunu açıklaması ve 'B2' olan kredi notu ile 'Negatif' olan görünümünü koruması bekleniyor. Kuruluş, belirlenen takvimde her zaman rapor açıklamayabiliyor.

Yurt dışında ABD işgücü rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL, 13,88 olan tarihi zirvesine yakın hareket ediyor. Dolar/TL 13,70'in üzerinde işlem görürken euro/TL ise 15,52 civarında el değiştiriyor.

Asya borsaları, Çinli paylaşımlı yolculuk şirketi Didi'nin New York borsasından çıkacağını açıklamasının ardından ABD-Çin gerilimi ve Çin'de teknoloji düzenlemeleri hakkında endişelerin artmasına paralel geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 geriledi. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,5, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 geriledi. Endekslerdeki gerilemeye teknoloji hisselerindeki düşüşler öncülük etti.

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 70 doların üzerinde seyretmesine karşın Omicron varyantı ve faiz artırımları beklentileriyle art arda altıncı haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları bugün yükseldi ancak Fed'in varlık alımlarının azaltılması programı ve faiz

oranlarında artırıma gidilmesi ile ilgili sıkı para politikası yanlısı açıklamaları nedniyle altın, art arda üçüncü haftada da haftalık bazda düşüş kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün bir ayın dip seviyesini kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 1.772 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Elekrtik üretim santralleri ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgaz fiyatı değişmedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da, federal hükümetin kapanmasını Şubat ayı ortalarına kadar öteleyen yasa tasarısına onay verdi. Yasa tasarısı imzalaması için Başkan Biden'in önüne gitti.

Çin'de Caixin/Markit tarafından hazırlanan hizmet PMI, artan enflasyonist baskılara ve COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlere rağmen, yavaş bir hızla da olsa büyümeye işaret etmeyi sürdürdü.

Çin hükümetinin danışmanları, politika yapıcılara görünüme yönelik risklerde büyüme karşısında yapısal reformları ilerletmek için daha fazla alan verilebilmesi için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefinin 2021'in altında belirlenmesini tavsiye edecekler.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi raporlarını yayımlayacak (10.00).

Açıklaması durumunda raporun gece yarısının hemen ardından gelmesi bekleniyor.

Global piyasalarda ayın ilk günü açıklanan imalat PMI verilerinin ardından hizmet sektörü için PMI verileri yayımlanacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters Next zirvesinde konuşacak (11.30).

Avrupa'da beklenen tek veri Euro Bölgesi perakende satışlar olacak (13.00).

Yurt dışında haftanın en önemli verisi olan ABD işgücü rakamları gelecek. Tarım dışı istihdam Ekim ayında 531 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı. Piyasalarda tarım dışı istihdamın 573 bin olacağı, işsizlik oranının yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e gerileyeceği beklentisi bulunuyor.

ABD'de diğer takip edilecek veriler fabrika siparişleri, ISM hizmet PMI (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) olacak.