Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Eylül 2021)

Piyasalar yurt içinde enflasyon verilerine odaklanırken, ABD'den gelecek işgücü verileri de yakından takip edilecek.

Tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artarken, geçen yılın aynı ayına göre

artış yüzde 18,95'e ulaşmıştı. Bugün açıklanacak olan ağustos enflasyonunda ise tüketici fiyatları içim medyan beklentisi aylık yüzde 0,65 civarında. Enflasyonun yüzde 0,65 gelmesi durumunda yıllık enflasyon ise yüzde 18,70 olacak..

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün, 8,2586 ile son 15 haftanın dibini gören dolar/TL, üst üste 3 günlük düşüşün ardından, bugünkü enflasyon verisi öncesinde yatay seyirde. Dolar/TL, 8,28'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL ise 9,85'in altında işlem görüyor.

Asya borsaları kazanımlarını korurken, dolar ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde başlıca para birimleri karşısında bir ayın en düşük seviyesinde işlem gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dokuz seansın sekizinde kazanım kaydettikten sonra bugün ilk işlemlerde yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 civarı yükseldi.

Petrol fiyatları, dolardaki zayıf seyir ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki düşüşün etkisiyle güçlü kazanımlar kaydettikten sonra bugün geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 72,90 dolara geriledi.

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükselirken, yatırımcılar Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama planlarına yönelik ipuçları için ABD tarım dışı istihdam verisini

bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif artışla 1.813 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye yatan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 90'ının tam aşılı olmayan kişiler olduğunu belirterek, “Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt’ın 13,87 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bu ay sonuna doğru yapılması beklenen oylamada iktidar partisi LDP'nin liderliği için yarışmayacağını açıkladı. Japonya'da Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderliği için yarışmayacağı ve görevinden istifa edeceği haberleri hisse senedi piyasalarına güçlü alım getirdi.

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi, COVID-19 Delta varyantının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin de etkisi ile ağustos ayında daraldı.

GÜNÜN AJANDASI

Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜİK tarafından yayımlanacak (10.00). TÜİK aynı anda Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksini de duyuracak.

Yurt dışında Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Euro Bölgesinde perakende satışlar verileri gündemde yer alıyor (12.00).

ABD tarafında haftanın en önemli verisi olan işgücü istatistikleri açıklanacak. Temmuz ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 943 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 5,4'e inmişti.

Piyasalar Ağustos ayında 720 bin istihdam oluştuğunu düşünürken, işsizlik oranının yüzde 5,2'ye düşmesini bekliyorlar (15.30).

ABD'de diğer beklenen veriler ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) olacak.