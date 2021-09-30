Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Eylül 2021)

Ayın son gününde, içerde ve dışarda yoğun bir veri akışı izlenecek. Yurt içinde dış ticaret verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti öne çıkıyor. Yurt dışında ise Almanya işgücü, İngiltere ve ABD GSYH rakamları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün piyasalar kapandıktan sonra, ABD Doları'nda yaşanan yükselişten destek alarak tarihi zirvesini 8,95'in üzerine çıkaran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,91-8,92 düzeyinden işlem görüyor. Euro/TL'de ise fiyat 10,35'in üzerinde seyrediyor.

Asya borsaları, bu haftaki Çin kaynaklı kayıpların ardından bugün hafif toparlandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 civarı geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 civarı geriledi.

ABD Doları, güvenli liman talebi ve ABD 'de para politikasının daha da sıkılaşacağı beklentilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında bir yıldan fazla süredir görülen en yüksek seviyede seyretti.

Altın fiyatları, güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin yarattığı baskıya rağmen, dün gördüğü yedi haftanın dip seviyesinden yükseldi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 artarak 1.733 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarında beklenmeyen bir artış olduğunu gösteren resmi verilerin ardından kaydettiği kayıpları kayıplarını artırdı. Düşüşe rağmen petrolün son günlerdeki kazanımlarını konsolide ettiği görüldü. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,6 düştükten sonra bugün 11 sent düşüşle 78.53 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı. Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu

Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satılmasına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlamasının ardından, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV ayarlaması geldi. Yüzde 18 olan KDV oranı sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1’e indirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına yönelik tasarıya onay verdi. ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal hükümetin kapanmasının önüne geçecek bir tasarı üzerinde Cumhuriyetçiler ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin 3,5 trilyon dolarlık harcama tasarısının Kongre'den geçebilmesi için taviz vermek gerektiğini bildiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, arz yetersizliklerinin yüksek enflasyonun öngörülenden biraz daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini, ancak fiyat artışlarının er ya da geç azalmasını beklediğini söyledi.

Çin'in sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande, Guangdong bölgesinde ara verdiği 20 konut projesinde inşaatlara yeniden başladı. ABD'li yatırımcıların geçen hafta yapılması gereken Evergrande tahvil kupon ödemesinde ise halen ödeme almadıkları ifade ediliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan ve Çin'deki imalat sektörü aktivitesini ölçen, İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat 2020'den bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TÜİK tarafından dış ticaret istatistikleri duyurulacak TÜİK ayrıca yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı gün ortasında dış borç, kamu net borç ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini duyuracak (12.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa piyasaları İngiltere ve Almanya'dan gelecek verilerle güne başlayacak. İngiltere'den final GSYH, işletme yatırımları ve cari işlemler dengesi gelirken, Almanya'dan istihdam verileri aynı saatte ekranlara düşecek (09.00).

Fransa'nın tüketici, üretici fiyatları ile tüketici harcamaları aynı saatte yayımlanacak (09.45).

Almanya'da işsizlik verilerinin (10.55) yanı sıra enflasyon verisi de takvimde yer alıyor. Her zaman olduğu gibi öncelikle eyaletlerden enflasyon rakamları gelecek, ardından tüm ülke için tüketici fiyatları verileri açıklanacak (15.00).

Euro Bölgesi işsizlik oranı da gündemde bulunuyor (12.00).

ABD'de günün en önemli verisi final GSYH rakamları olacak. Yılın 2. çeyrek dönemi için ikinci tahminde GSYH büyümesi yüzde 6,6 olarak açıklanmıştı (15.30)

ABD'de günün diğer verileri işsizlik başvuruları (15.30), Chicago PMI (16.45), doğal gaz stokları (17.30) ve tarım fiyatları (22.00) olacak.

ABD'de Fed yetkililerin konuşmaları da yoğun verilerin arasında piyasaların yakından takip edeceği gündem maddeleri olacak.