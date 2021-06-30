Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Haziran 2021)

Haziran ayının ve yılın ilk yarısının son gününde yoğun bir veri akışı piyasaları bekliyor. Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak dış ticaret ve Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak borç stoku verileri öne çıkıyor.

Yurt dışında ise İngiltere büyüme, Almanya istihdam, ABD ADP özel sektör istihdamı, bekleyen konut satışları verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Hafta başından bu yana 8,70 civarında hareketlerini sürdüren dolar/TL, veri ajandasının yoğun olduğu hafta ortasına sakin bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, dün gün boyu olduğu gibi bu sabah da 8,72-8,73 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,40'ın hemen üzerinde el değiştiriyor.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasası Haziran ayını tarihi zirvelerin yakınlarında kapatmaya hazırlanırken Asya borsaları ABD'de tüketici güvenindeki artıştan destek bularak yeni tarihi zirveye çıkan Nasdaq endeksini izleyerek primli seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 0.33 yükselmiş olsa da ayın tamamını hafif kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,1; Avustralya borsası yüzde 0,6; Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,4 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yatay.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta düşüş kaydetmesi ve COVID-19 vakalarının artması sonucu bazı ülkelerde seyahat kısıtlamaları endişelerinin etkisiyle önceki günkü kazanımlarını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 75 doların hemen üzerinde.

Altın fiyatları, iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve Kasım 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar Fed'in para politikası yaklaşımına yönelik netlik için ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.749 dolar ile 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.763 dolarda seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Varlık Barışı başvuruları 6 ay süreyle uzatıldı. Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebiliyor.

Çin'in imalat ve hizmet sektörlerinde büyüme Haziran ayında yavaşladı. Haziran ayında imalat sektöründe büyüminin yavaşlamasında yüksek ham madde maliyetlerinin ve Guangdon eyaletindeki liman sorunları etkili oldu.

Japonya'nın sanayi üretimi Mayıs ayında, son 1 yıl içinde görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Fed Yönetim Kurulu'nın yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in faiz artırımlarına ne zaman başlaması gerektiğini düşündüğünü söylemedi ancak ilk faiz artırımının 2022 yılında gelmesi olasılığını dışlamadığını bildirdi.

OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi toplantısı öncesinde bir araya gelen OPEC+ Ortak Teknik Komitesi üretim miktarına, politika değişikliğine ilişkin bir tavsiyede bulunmadı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak (12.00).

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret final rakamlarını açıklayacak. Gümrük verileriyle dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,15 milyar dolar olarak açıklanmıştı (10.00).

TÜİK'in açıklayacağı diğer veriler Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi ve katı yakıtlar olacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk çeyrek dönemi için brüt ve net dış borç stoku verilerini yayımlayacak (12.00). 2020 yılı son çeyreğinde brüt dış borç stoku 450,0 milyar dolar, net dış borç stoku 268,9 milyar dolar olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak (15.00).

Avrupa'da günün ilk saatlerinde İngiltere final GSYH verileri, Almanya istihdam (09.00), Fransa tüketici ve üretici fiyatları (09.45) verileri takip edilecek.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00), DoE petrol stok verileri (17.30) takip edilecek.

15. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı video konferans yoluyla 2 gün gerçekleştirilecek.Toplantı 2 gün sürecek.